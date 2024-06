López Obrador reacciona a la impugnación que presentará el PAN tras su derrota en las elecciones: “Tienen que respirar profundo”

AMLO pide al PAN “respirar profundo” tras el anuncio de impugnar inconsistencia en la elección (Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que Xóchilt Gálvez y el Partido Acción Nacional (PAN) están en su derecho de impugnar la contienda presidencial si así lo consideran, pero asegura que la elección del domingo fue “la más limpia y libre” que ha ocurrido desde que Francisco I. Madero fue electo.

Desistió en dar un consejo, pero dijo que son libre de seguir su camino y que el no se involucrará en los procesos legales que emprenda la oposición respecto a la jornada electoral.

“Tienen todo su derecho, yo les recomendaría, ya dije que no debo andar dando consejos, por eso no les recomiendo nada, que sigan su camino, que sigan su camino, además yo que tengo que andar metiéndome eso”, comentó el presidente López Obrador.

Jurados electorales arman las casillas para las elecciones generales este domingo en Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre

Insistió que la elección del pasado domingo fue la “más limpia y libre” de la historia moderna de México, negando la posibilidad de que se tratara de una elección de Estado o de que el crimen organizado estuviera involucrado tal como señala Xóchitl Gálvez y Marko Cortés.

“Está en su derecho, pero la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia posiblemente desde la elección del presidente Madero”, aseguró. “No me voy a meter a dar consejos, la verdad, que sí, no quiero comentar nada, yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión sería y tratar de comprender lo que sucedió no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocritica, es muy importante saber rectificar”, puntualizó durante la conferencia de prensa de hoy.

Xóchitl Gálvez y PAN anuncia impugnaciones a la elección

A través de redes sociales, Xóchitl Gálvez y Marko Cortés, líder nacional del PAN, comentaron que presentarán impugnaciones por las elecciones celebradas el pasado domingo supuestamente por no haber sido “una contienda ni limpia ni legítima”.

“Informamos que vamos a impugnar porque se trató de una elección de Estado y revisaremos cada una de las actas en los cómputos porque hay muchas inconsistencias”, compartió en su cuenta de X Marko Cortés.

Marko Cortés anuncia que impugnarán la elección presidencial del domingo 2 de junio (Captura de Pantalla)

En el mismo discurso, Xóchitl Gálvez acusó que hubo intervención por parte del crimen organizado, como prueba de ellos mencionó las amenazas que recibieron las y los candidatos, así como aquellos que fueron asesinados.

Los resultados del PREP, de las 162 mil 517 actas capturadas, refieren que Claudia Sheinbaum ganó la elección con un 59.35 por ciento de los votos; y Xóchitl Gálvez únicamente obtuvo el 27.90%.

Información en desarrollo...