Quién es “El Chuyón”, el periodista de deportes al que siempre acusan en redes de cualquier tragedia y hasta de quemar las urnas en Querétaro

El periodista Jesús Hernández fue señalado en redes como uno de los implicados en la quema de urnas en Querétaro. Esto se trató de una broma que lleva mucho tiempo dentro de la comunidad de X (Créditos: X Screenshot)

Durante las primeras horas de la jornada electoral de este 2 de junio, se dio a conocer que en la Primaria Bicentenario en San Juan del Río, Querétaro, dos individuos trataron de quemar las urnas electorales.

El incidente llegó a tal punto que una mujer resultó herida de muerte por un impacto de bala, y cuando los culpables trataron de darse a la fuga en una motocicleta, un auto los impactó, logrando que uno de los implicados fuera detenido.

Crédito: Redes Sociales

No pasó mucho tiempo para que en redes sociales comenzara a circular una imagen que aseguraba que el conductor de la motocicleta que logró huir tenía por nombre Jesús Hernández, mostrando incluso una fotografía de él y pidiendo a la ciudadanía que alertaran a las autoridades si daban con el paradero del culpable.

Como era de esperarse, decenas de internautas comenzaron a despotricar en contra de él, maldiciéndolo y considerándolo una persona deleznable por el crimen que cometió. Sin embargo, lo que estas personas no sabían es que trata de una broma que, de hecho, lleva mucho tiempo circulando en X (incluso desde que aún se llamaba Twitter).

Jesús Hernández

Jesús Hernández: una víctima de Twitter

Lo cierto es que Jesús Hernández, también conocido como “El Chuyón” o “El Chuyazo”, es un periodista deportivo con una larga trayectoria en medios como Multimedios, W Radio y mas recientemente como conductor en el programa Peloteros PQ.

Hernández se ha pronunciado varias veces como un gran fanático de las Chivas de Guadalajara, equipo al cual le brinda una mayor cobertura que al resto de equipos. Esto ha hecho que, paulatinamente, se generaran varias polémicas en X donde, a manera de burla, los usuarios comenzaran a involucrarlo en varias catástrofes de carácter nacional e internacional.

La broma más frecuente de los aficionados ha sido reportarlo como desaparecido, siendo una de las más recientes en la tragedia durante el cierre de campaña de Lorena Canavati en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde el candidato a presidente de la república, Jorge Álvarez Máynez, también estuvo involucrado.

"El Chuyón" también fue reportado como desaparecido durante el mitin de Lorena Canavati en Nuevo León, incluso llamando la atención de Jorge Álvarez Máynez (Créditos: X/Screenshot)

Debido a los fuertes vientos, la lona que cubría el evento se desplomó, dejando al menos 15 lesionados y cuatro muertos.

La comunidad de X no tardó en asegurar que “El Chuyón” estaba en el mitin, aunque fue mencionado como “un tío político” de un usuario. El mismo Máynez vio el caso y aseguró que se buscaría de manera inmediata a Jesús, sin saber que se trataba de una broma.

Otra tragedia en la que se mencionó a Hernández fue en el desplome del puente de Baltimore a finales de marzo. Aprovechando que Jesús es también fan de los Ravens y ha presumido los jerseys del equipo de la NFL, sus “enemigos” de X aseguraron que estaba entre las víctimas del colapso y que estaban muy preocupados porque no sabía nadar.

Debido a su fanatismo por los Cuervos, Jesús Hernández también fue implicado en el colapso del puente de Baltimore a finales de marzo (Créditos: X/Screenshot)

Jesús Hernández ha denunciado el acoso en redes

El periodista no se ha quedado callado, y además de responder a los usuarios de redes de manera personal, también se ha pronunciado ante las cámaras para denunciar el abuso al que durante meses se le ha sometido.

“Twitter me contesta que no es acoso y que para ellos es como una broma (...) Ya pasó una línea que para mí no está padre, ojalá no pase a mayores”, declaró “Chuyón” en entrevista para Récord el pasado 23 de mayo.