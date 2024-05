Beatriz Paredes rechaza a Máynez; pide no ser incluirla en conflicto con Alito Moreno: “Yo me lavo las manos”

La senadora tricolor pidió no ser incluida en el conflicto. Crédito: Cuartoscuro

La senadora Beatriz Paredes Rangel rechazó la posibilidad de reemplazar a Alejandro Moreno al frente de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto luego de que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, le sugirió a ‘Alito’ dejar su cargo a la legisladora y ex aspirante a la Presidencia de 2024 para poder dialogar sobre una posible alianza con la oposición.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, Paredes pidió no ser incluida en el actual conflicto de los dos políticos, pues aseguró que no es protagonista en el asunto.

“Yo no estoy en este tema, no soy protagonista de esa realidad, estoy en el Senado trabajando, apoyando la campaña ―de la coalición del PRI, PAN y PRD―. Que no me metan en las patas de los caballos, no es mi asunto, no me enreden”, solicitó.

Beatriz Paredes. Foto: Cuartoscuro

Las declaraciones de la legisladora tricolor se presentan luego de que, durante la mañana del pasado 14 de mayo, Alito Moreno emitió un mensaje a nivel nacional en el que aseguró que si Álvarez Máynez declina a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de ‘Fuerza y Corazón por México’, él renunciaría a la dirigencia del PRI y a su candidatura al Senado.

En respuesta, Máynez pidió a Moreno “poner el ejemplo” y renunciar al PRI y a su candidatura, con el fin de que Paredes encabece ambas posiciones.

“Vamos a pedir que ponga el ejemplo, que se haga a un lado. Le sugiero que ponga a Beatriz Paredes de dirigente, que es una persona respetable y (...) después del Tercer Debate con gusto platico con Beatriz Paredes qué procede para que México sea un mejor lugar”, dijo.

Jorge Álvarez Máynez respondió a la propuesta de Alejandro Moreno para que el emecista decline a favor de Xóchitl Gálvez Fotos: Cuartoscuro

Las intenciones de Alito Moreno no fueron malas, asegura Paredes

Al ser cuestionada sobre si las acciones de Moreno han sido inteligentes, luego de que el priista señaló que puede prestarle “huevos” a Máynez para defender a México, Paredes aseguró que la propuesta fue puesta sobre la mesa “de buena fe”.

En esa línea, señaló que no es nuevo que algún partido político solicite a otro declinar a su favor y recordó que, antes de la selección de un candidato o candidata presidencial, incluso se le solicitó al partido naranja unirse al bloque opositor.

“Creo que hay que tomar los planteamientos en serio. Es un asunto que se está volviendo un debate en picada y no le hace bien a la política ni a la posible construcción de un gran frente opositor. De cualquier manera la moneda sigue en el aire. (...) No me metan, yo me lavo las manos”, agregó.

Por otra parte, no descartó la posibilidad de participar en conversaciones, pero siempre y cuando “sean de otro carácter”.

“Yo soy una política realista, las cosas no se dirimen en dimes y diretes”.

Beatriz Paredes aspiraba a la Presidencia de 2024. Foto: Cuartoscuro

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre la petición de Alito Moreno?

Durante la tarde del miércoles, en la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show 2024, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD aclaró que la petición de Alito Moreno es un tema que solo involucra a Álvarez Máynez. Sin embargo, aseguró que el ofrecimiento fue “generoso”.

“Yo reconozco a Alejandro Moreno, esta generosidad, el decir: Me bajo de senador, me bajo de dirigente del partido. Al parecer Máynez pues ya se fue por otro lado”, afirmó.

Cabe recordar que Gálvez Ruiz se enfrentó a Paredes por la candidatura del ‘Frente Amplio por México’. En algún punto del proceso de selección, el PRI confirmó su respaldo a la exsenadora del PAN, dejando fuera de la contienda a su propia abanderada.