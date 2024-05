Alerta en Puebla: fuerte incendio consume una fábrica de veladoras en San Martín Texmelucan | VIDEO

Bomberos de San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala combaten el fuego. Foto: X/@EntelequiaMxMx

Desde minutos antes de las 05:00 horas de este jueves 16 de mayo se registra un fuerte incendio en una fábrica de veladoras ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Los bomberos llevan varias horas tratando de sofocar las llamas, sin embargo, el fuego se reactiva debido a la naturaleza de los materiales que se encuentran dentro del inmueble.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se habría generado a raíz de un corto circuito dentro de la fábrica -ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Tepeyecac-, justo cuando los trabajadores se encontraban en el tercer turno. Las autoridades locales no reportan lesionados o fallecidos a raíz de este incidente.

“Ante el reporte de un incendio en una fábrica de veladoras en la calle Hidalgo, de la junta auxiliar de San Francisco Tepeyecac, ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, se informa que Bomberos del Estado y Protección Civil municipal se encuentran en el sitio para el control del siniestro (...) Hay 10 casas cercanas al inmueble cuyos habitantes fueron desalojados debido al riesgo que presenta”, informó en redes la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla.

Bomberos de Puebla y Tlaxcala apoyan a los locales en el combate al fuego. Fotos: Facebook/Gobierno Municipal San Martín Texmelucan

Así se ve el incendio; vecinos trataron de ayudar a los bomberos

La zona se encuentra acordonada por policías municipales, y en el combate al incendio no sólo colaboran bomberos de San Martín Texmelucan, sino también de los estados de Puebla y Tlaxcala.

“Bomberos de San Martín Texmelucan atienden un incendio en una fábrica de veladoras ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Tepeyecac. El Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil continúa laborando en el lugar por lo que se informará conforme a los avances”, apuntó en redes sociales la presidenta municipal Norma Layón.

En redes sociales circulan videos que dan muestra de la magnitud del siniestro. Algunos usuarios dijeron que la enorme columna de humo y las llamaradas se alcanzan a ver más allá de la junta auxiliar de Tepeyeca; además, mencionaron que se pudo apreciar cómo el fuego y el calor hicieron que colapsaran algunas bardas del inmueble.

Medios locales señalaron que pese al cerco, algunos vecinos y curiosos se acercaron a la zona, algunos para ver qué pasaba pero otros más para tratar de ayudar a los bomberos debido a que los insumos con que contaban no eran suficientes.

“No se dieron abasto. No es posible que el municipio no tenga el equipo y las unidades para este tipo de emergencias”, “Los bomberos de San Martín no cuentan con el equipo suficiente para poder hacer bien su trabajo. Ellos siempre hacen lo que pueden con lo poco que les dan, es difícil controlar un incendio así de aparatoso. No cuentan con pipas para abastecer pero hubo apoyo de bomberos Huejotzingo”, “Falta mucha ayuda no pueden controlar el Fuego”, son algunos de los mensajes que dejaron los pobladores en grupos de Facebook del municipio.