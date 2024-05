¿Qué pasó con Homero Gómez? Regidora Karina Alvarado insulta y restringe comentarios en sus redes tras documental de Netflix

Karina Alvarado ha estado en la mira tras el documental de Netflix sobre Homero Gómez. (@DRLOVEMX)

El documental “El Guardián de las Monarcas”, estrenado recientemente en Netflix, ha vuelto a poner en el centro de la atención el caso de Homero Gómez González, el reconocido activista ambiental y defensor de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán, México.

Dicho documental, que se mantiene en el top 10 de lo más visto en México, no sólo resalta la labor de Gómez, sino que también arroja luz sobre los oscuros detalles que rodean su desaparición y muerte, implicando potencialmente a figuras políticas como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y la actual regidora de Zitácuaro, Karina Alvarado.

Homero Gómez dedicó gran parte de su vida a la conservación de los bosques y al hábitat de la mariposa monarca, una especie que realiza migraciones transcontinentales entre México, Estados Unidos y Canadá, y cuya población ha disminuido significativamente en las últimas décadas debido a la pérdida de su hábitat.

Como administrador del santuario El Rosario, uno de los más importantes en el área de la reserva de la biosfera, Gómez González trabajó incansablemente para proteger los bosques de oyamel donde las mariposas monarca hibernan cada invierno, promoviendo prácticas de conservación y reforestación. También fue un destacado promotor del ecoturismo como medio para generar ingresos para las comunidades locales y fomentar la conservación del medio ambiente.

Sin embargo, su desaparición y posterior hallazgo sin vida ha estado rodeada de incógnitas y se habla de la posibilidad de que Homero pudo haber sido asesinado por su activismo, implicando al crimen organizado o figuras políticas, especialmente considerando los conflictos previos entre defensores del ambiente y grupos interesados en la explotación de los recursos naturales en la región. Michoacán, y en particular las áreas cercanas a los santuarios de la mariposa monarca, han sido escenarios de tensión por actividades ilegales como la tala y el tráfico de tierras.

¿Cómo estaría implicada Karina Alvarado?

El 13 de enero de 2020 Homero Gómez González desapareció y su cuerpo fue encontrado dos semanas después, el 29 de enero, dentro de un pozo de agua en el municipio de Ocampo.

La causa oficial de su muerte fue determinada como ahogamiento, y las autoridades negaron que hubiera indicios de que Homero Gómez fuera asesinado, ello pese a que la familia recibió llamadas de individuos que dijeron tenerlo secuestrado, las amenazas que ya había recibido previamente y el traumatismo craneoencefálico que arrojó la autopsia y que se habría producido antes de su muerte por ahogamiento.

De derecha a izquierda se ve a Karina Alvarado, Octavio Ocampo y al asistente de Alvarado. Todos estuvieron con Homero Gómez la última vez que se le vio con vida. (@DRLOVEMX)

El reciente estreno del documental de Netflix ha generado una significativa atención en redes sociales, destacando controversiales revelaciones sobre los últimos días de Homero Gómez.

Según el documental, Karina Alvarado, política y regidora en Michoacán, habría desempeñado un papel significativo en los eventos que llevaron a la desaparición y eventual muerte de Gómez.

Supuestamente, Alvarado gestionó una reunión entre el activista y figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el mismo día de su desaparición, después de que éstos demostraran un interés persistente en localizarlo. Gómez fue visto por última vez en compañía de estos políticos, participando en una festividad local (donde fue hallado su automóvil abandonado) y más tarde en un establecimiento donde fue observado consumiendo una bebida alcohólica.

Después de su desaparición, los dispositivos personales de Gómez, específicamente un teléfono celular y una tableta digital, fueron encontrados en posesión del asistente personal de Karina Alvarado, Jorge Arroyo, quien posteriormente fue asesinado.

Además, la contradictoria evidencia sobre el estado de Gómez antes de su muerte y el hecho de que tuviera un golpe en la cabeza antes de ahogarse plantean dudas sobre la hipótesis del ahogamiento accidental a causa de supuestamente haber perdido el conocimiento por el alcohol que fue promovida por las autoridades.

La situación se complica aún más con las revelaciones de que tanto Alvarado como Octavio Ocampo, hoy líder estatal del PRD y quien también fue visto en la festividad con Gómez, tramitaron amparos para protegerse de las investigaciones apenas 16 días después de la desaparición del ambientalista.

Estas acciones, junto con la relativa rapidez con la que la Fiscalía cerró el caso como una muerte accidental bajo la gobernación de Silvano Aureoles, padrino y amigo de Karina Alvarado, han generado interrogantes sobre posibles motivaciones políticas tras el trágico final de Homero Gómez.

(Foto: Facebook/Amado Gómez)

Tras el lanzamiento del documental, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se reabra la investigación sobre el homicidio del ambientalista Homero Gómez, debido a la insatisfacción general con los resultados de las indagaciones previas.

El gobernador expresó su firme posición de que este crimen no debe quedar impune, señalando las implicaciones negativas para la reputación de Michoacán y la efectividad de la FGE si no se logra una resolución satisfactoria.

“Es necesario que se sepa la verdad y que los responsables vayan a la cárcel, ya que eso es lo que las y los michoacanos desean sobre este hecho”, aseveró.

Además, Ramírez Bedolla dijo que el 95% de lo presentado en el documental es verdadero, subrayando su relevancia al basarse en hechos reales sucedidos en 2020, incluidos los homicidios registrados en el estado.

“Cállate, pendejo”, responde Alvarado en redes

Tras el estreno del documental, Karina Alvarado y Octavio Ocampo han enfrentado una ola de reacciones adversas que incluso, señalan, han escalado a amenazas.

Karina Alvarado, regidora de Zitácuaro. (Facebook: Karina Alvarado)

Karina Alvarado, mediante un mensaje publicado en Facebook, se defendió de las acusaciones, negando haber tramitado un amparo y criticando la irresponsabilidad de quien difundió tales afirmaciones.

Explicó que no apareció en el documental como consecuencia de cómo fue abordada por los productores y la falta de comunicación adecuada con la familia de Gómez.

“Para aclarar el tema en el que fui injustamente involucrada les comento, nunca en mi vida he tramitado un amparo, eso lo dijo la señora Elizabeth sin conocimiento del tema, sólo porque según ella le contaron y con gran irresponsabilidad se atrevió a divulgarlo hace años y ahora a asegurarlo en un documental, así como otras cosas de las que no tiene certeza y son mentira. Si no participé en el documental es porque me buscaron de la forma inadecuada y realmente no supe de qué se trataba y nadie de la familia del compañero me pidió participar”, dijo.

(X/@DronesMichoacan)

Alvarado lamentó cómo la información distorsionada presentada pudo haber dañado su reputación y seguridad, evidenciado por los mensajes intimidantes y amenazantes que ha recibido. Anunció sus intenciones de enviar una carta al productor del documental responsabilizándolo a él, su equipo y la plataforma distribuidora por cualquier daño que pueda sufrir a raíz de la publicación del documental.

Además, deshabilitó los comentarios en su cuenta de Instagram, en donde también ha insultado a quienes la cuestionan por el caso de Homero Gómez.

“¿Por qué no diste entrevista sobre Homero Gómez? Tú lo entregaste? (sic)”, a lo que Alvarado respondió de manera contundente: “Deja de decir pendejadas! Ubícate, La gente habla nada más porque tiene hocico” (sic).

(X/@arelicarrion)

Otra interacción reportada involucra a un usuario que por medio de un chat privado le comentó a Alvarado “Si el río suena es porque agua lleva…”, recibiendo por respuesta: “Cállate pendejo yo no hice nada” (sic).

Por otro lado, el perredista Octavio Ocampo también ha sufrido repercusiones negativas tras el estreno del documental. Ha reportado recibir amenazas de muerte hacia él y su familia, lo cual lo ha llevado a considerar solicitar protección de la Fiscalía General del Estado. Ocampo ha criticado el contenido del documental como tendencioso y carente de objetividad, responsabilizando a los creadores de cualquier agresión que pueda sufrir. Ha manifestado preocupación por el impacto que el documental pueda tener en su carrera política, especialmente dentro del contexto de un proceso electoral, sugiriendo que existe un interés detrás de la producción por afectarlo políticamente.