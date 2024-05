¿Cómo surgió el movimiento ‘Poder Prieto’ de Tenoch Huerta y Maya Zapata?

El movimiento “Poder Prieto” se disuelve después de tres años

Ayer se anunció el fin del movimiento “Poder Prieto”, tras tres años de existencia, sin haber logrado los objetivos que se plantearon en la primavera de 2021. Este movimiento, liderado por el actor Tenoch Huerta y la actriz Maya Zapata, buscaba exigir mayores oportunidades en la industria del cine para actores y actrices de piel morena.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Poder Prieto se despidió de sus seguidores, asegurando que, aunque sus integrantes ya no realizarán actividades conjuntas, seguirán manifestándose en contra de la desigualdad en la industria del entretenimiento.

En el comunicado, el colectivo señaló que su labor no está concluida y que continuarán de forma individual para combatir las estructuras desiguales que afectan a diversos actores de la sociedad: “Poder Prieto cerró sus labores este año. Sabemos que la misión no está cumplida y que aún queda mucho por hacer, pero reconocemos que, como colectivo, ya no podemos continuar”.

Tenoch Huerta y Maya Zapata cesan actividades del movimiento “Poder Prieto” (Tenoch Huerta)

Además, expresaron su intención de cambiar de estrategia y lugar, subrayando la importancia de construir puentes de reconciliación y espacios de reflexión sin caer en punitivismos: “Poder Prieto se despide con tristeza, pero con la certeza de que la retirada sumará más que la permanencia. No dejaremos de luchar, sólo cambiaremos de lugar y de estrategia. Seguimos creyendo que necesitamos construir puentes de reconciliación, con espacios de reflexión y confrontación, pero sin linchamientos”.

¿Cómo surgió ‘Poder Prieto’?

El movimiento surgió por la necesidad de visibilizar el racismo y la discriminación en el sector cultural mexicano, experiencias vividas por Huerta y otros actores desde sus primeros años en la industria.

En una entrevista con “México Invisible”, el actor de “Güeros” manifestó que, pese a un trato cordial en los sets de filmación, los roles disponibles para actores morenos suelen estar cargados de estereotipos negativos.

“Si soy moreno y voy a un casting para un estudiante universitario de clase media y no me lo dan, me dicen: ‘Es que estás muy moreno’. Cuando se trata de un personaje criminal, un violador, ya nos los dan a los morenos. Los blancos no pueden ser vistos en un contexto de marginación o violencia”, detalló.

Anunciaron su fin a través de redes sociales y aunque ya no actuarán juntos, continuarán luchando contra la desigualdad en la industria del entretenimiento (X/@poderprieto_mx)

Además de Huerta y Maya Zapata, Vania Sisaí Rodsan y Horacio García Rojas se unieron al movimiento, que tenía la intención de abrir debates y modificar las narrativas tradicionales del cine mexicano. Durante una entrevista con “CNN” y Carmen Aristegui, el actor aclaró que el uso del término “prieto” en el nombre del movimiento era un acto de reapropiación subversiva, ya que históricamente se ha usado de manera peyorativa. “Es la apropiación de la palabra que utilizaban para lastimarnos; ahora la usamos para sanar y decir: ‘Soy moreno, soy prieto y me enorgullece’”, expresó.

El objetivo inicial de “Poder Prieto” era aprovechar la plataforma y recursos de sus miembros para crear nuevas organizaciones y cambiar leyes. Sin embargo, tras diversas polémicas, incluida una acusación de abuso sexual contra Huerta por la saxofonista María Elena Ríos en junio del año pasado, el movimiento perdió fuerza. Huerta se apartó de las redes sociales y la causa quedó debilitada.

Casi un año después, la comunidad del movimiento emitió un comunicado lamentando que no lograron cumplir su misión. Aunque no se especificaron las razones precisas de la disolución, dejaron abierta la posibilidad de un futuro resurgimiento al afirmar que “esta historia aún no tiene escrito un final”.