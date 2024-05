¿Por qué Portal Churubusco levantó polémica en el debate por la CDMX? De esto acusó Taboada a Clara Brugada

(X/@STaboadaMx)

En el último debate antes de las elecciones del 2 de junio para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), los candidatos Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Santiago Taboada de la alianza Va por la CDMX, y Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano (MC), expusieron sus propuestas y participaron en acalorados enfrentamientos.

El debate, que tuvo una duración de más de hora y media, fue moderado por Luisa Cantú Ríos y Pedro Pablo Gamboa, y se centró en temas de seguridad y justicia, así como en planeación del desarrollo inmobiliario y urbano.

Uno de los temas más polémicos que surgieron durante el debate fue el caso de la plaza comercial Portal Churubusco, un complejo inmobiliario ubicado en la alcaldía Iztapalapa, demarcación que ha sido gobernada por la morenista Clara Brugada.

Santiago Taboada acusó a Clara Brugada de haber autorizado la construcción de Plaza Churubusco sin que contara con los permisos. (X/@EmilioAlvarezI)

Santiago Taboada acusó a su opositora de haber aprobado irregularidades en la construcción de dicho complejo durante su gestión como delegada en Iztapalapa, entre 2009 y 2011. Según el panista, Brugada, junto con Ernestina Godoy, que fungía como Directora General Jurídica en ese momento, habrían firmado licencias de funcionamiento a pesar de la falta de permisos de construcción y de uso de suelo.

Santiago Taboada: “Pues creo que te mordiste la lengua. Aquí está: Portal Churubusco. Fuiste delegada de 2009 al 2011. Esa plaza se construyó sin ningún permiso y sin ningún uso de suelo: ¿Vas a decir que no estabas enterada? Tu y Ernestina Godoy, que era tu directora jurídica, filmaron las licencias de funcionamiento de todos estos lugares y después, ¿qué crees que pasó? El Congreso, con muchos de tus hoy aliados tuvieron que tapar tu corrupción y prácticamente cuatro años después de construida esta plaza de más de 50 mil metros cuadrados la tuvieron que regularizar, ¿por qué? Porque tú pediste que se regularizara. Ahí entonces ¿Dónde estaban tus atribuciones como delegada? Me sorprende que durante 9 años que dices que gobernaste, no tengas Portal Churubusco en tu memoria”, dijo el candidato de Va por la CDMX.

Brugada rechazó categóricamente las acusaciones, alegando que nunca firmó licencia alguna y desmintiendo haber actuado fuera de la ley. Afirmó que estas alegaciones ya fueron aclaradas ante los diputados de la CDMX, quienes la interrogaron sobre el caso de Portal Churubusco cuando compareció ante ellos.

(Captura de pantalla)

“Pues esta es una gran mentira. Yo nunca firmé en mi gobierno en ese entonces ninguna licencia de funcionamiento, eso no es verdad, eso a tus compañeros diputados les quedó muy claro cuando comparecí y cuando me sacaron esto. Yo no hice ninguna acción que estuviera fuera de la ley, así que a mí no me vas a venir a decir cosas que no fueron, eso es mentira, y demuéstramelo”, retó.

Cártel Inmobiliario de Morena de Morena

El último debate por la jefatura de Gobierno se convirtió en un campo de batalla en el tema del desarrollo inmobiliario y urbano, destacando las acusaciones de Santiago Taboada por la existencia de un supuesto “Cártel Inmobiliario de Morena”.

Taboada Cortina aprovechó su participación para atacar directamente a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, adjudicándole liderar un esquema corrupto de desarrollo inmobiliario que favorece los intereses particulares por encima de un crecimiento urbano ordenado y sustentable.

Una de las pruebas que presentó fue una cita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, datada de su período como Jefe de Gobierno de la capital, sobre su decisión de regular la densidad en las construcciones—a lo que Taboada se refirió como el origen del “Cártel Inmobiliario de Morena”.

El candidato de Va por la CDMX, Santiago Taboada, acusó a AMLO de ser el "fundador del verdadero Cártel Inmobiliario de Morena. (IECDMX)

‘Yo tomé la decisión, yo soy el responsable porque considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. No es culpa del delegado. Asumo toda la responsabilidad”. Clara, estoy citando a Andrés Manuel López Obrador en las escalinatas de la alcaldía Benito Juárez”, dijo Taboada.

El debate se encendió cuando Taboada volvió a hacer alusión a una propiedad que Brugada habría adquirido a un precio irrisoriamente bajo, situación que calificó de “negociazo” y utilizó para cuestionar la integridad de la candidata de Morena. Según el panista, esta transacción sería emblemática de las prácticas corruptas que el “Cártel Inmobiliario de Morena de Morena” perpetúa.

Santiago Taboada aseveró que el denominado Cártel Inmobiliario de Morena está encabezado por diversas figuras prominentes de la Cuarta Transformación (4T). Entre los mencionados se encuentra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalado como supuesto fundador de esta agrupación.

También se incluye a Clara Brugada, aspirante a la jefatura de la Ciudad de México por este grupo; Víctor Romo, designado coordinador de campaña; y José Ramón Beltrán, hijo de AMLO y presunto líder del “Cártel del balazo”.

Otros nombres relevantes son Manuel Bartlett, al frente de la Comisión Federal de Electricidad y supuesto líder del “Cártel de los apagones”; Layda Sansores, gobernadora de Campeche; así como candidatos a distintas alcaldías y posiciones dentro del partido, como Caty Monreal, Evelyn Parra, César Cravioto, Néstor Vargas, Rocío Nahle, y Luisa Alcalde, actual titular de la Secretaría de Gobierno.