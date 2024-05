Ernesto D’Alessio se divorció enamorado de la madre de sus hijos, pero ya presentó nueva novia

El cantante y actor declaró que su separación se dio por mutuo acuerdo (Foto: Instagram/@ernestodalessio)

El cantante Ernesto D’Alessio ha hecho pública su relación sentimental con una joven que no forma parte del medio artístico, de nombre Alejandra Gálvez Araiza, marcando este hecho como el inicio de un nuevo capítulo en su vida tras su divorcio con Charito Ruiz, con quien estuvo casado por 16 años y tuvo cuatro hijos.

Después de un matrimonio que fue considerado uno de los más estables en el mundo del espectáculo, D’Alessio ha decidido dar un paso adelante en su vida sentimental, compartiendo fotografías y videos de afecto con Gálvez a través de las redes sociales, lo cual ha capturado la atención de sus seguidores.

La separación de Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz se anunció a mediados del 2023, concluyendo con un acuerdo mutuo por el bien de sus hijos, según se informó.

La decisión de seguir caminos separados vino acompañada de rumores de infidelidad, los cuales fueron negados por la familia de D’Alessio y por la propia “Leona dormida”, madre del también abogado y polítco.

Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz sostuvieron un matrimonio de 16 años (Foto: Instagram)

Alejandra Gálvez se presenta en sus redes sociales como una “entusiasta del fitness y amante de los animales”, mostrando su apoyo a D’Alessio al asistir a uno de sus conciertos y compartiendo momentos felices junto a él en sus redes sociales.

Los momentos compartidos por la pareja han sido recibidos con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes han sido testigos de su creciente afinidad a través de publicaciones donde se les ve compartiendo abrazos, besos y sonrisas.

La ex pareja ha criado a cuatro hijos, hoy adolescentes (Foto: Instagram)

Esta nueva relación señala un importante giro en la vida personal del cantante, quien ha reiterado su felicidad al lado de Gálvez. A pesar de los desafíos enfrentados tras su divorcio, D’Alessio parece estar disfrutando plenamente de esta nueva etapa junto a Alejandra Gálvez Araiza, prometiendo compartir más de su vida personal con sus seguidores.

Ernesto D'Alessio no ha ocultado su amor por Alejandra Gálvez (Foto: Instagram)

Ernesto D’Alessio se divorció estando enamorado de Charito

Apenas en octubre de 2023, Ernesto D’Alessio sorprendió al declarar a la prensa que, aunque ya se había divorciado, aún estaba enamorado de Charito.

Entonces, el cantante confirmó ante las cámaras de Ventaneando que ya había firmado su divorcio con la empresaria e influencer. Además desmintió los rumores de infidelidad y dejó ver que, pese a la mediática separación, seguía amando a la madre de sus hijos Jorge Antonio, Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo.

“Una de las cosas que se dicen es que yo tengo otro novia, eso es completamente falso, no pienso tenerla, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar; me casé una sola vez en mi vida para siempre. Ella (Charito) va a ser la única esposa que voy a tener, mi corazón sigue teniendo dueña”, dijo el cantante de Con el alma en un cajón al programa de TV Azteca.

La nueva pareja de D'Alessio no es una personalidad del ambiente artístico (Foto: Instagram)

El famoso de 47 dijo entonces que había seguido viendo a sus hijos adolescentes, pues cuenta con la confianza para acercarse a ellos por medio de su madre.

“Sí, ya estamos divorciados tuvo que haber un convenio donde llegamos a acuerdos, etcétera, nos seguimos comunicando y no seguimos al pie de la letra el convenio, la parte que me corresponde sí, pero estas cosas de visitas y convivencias, no, yo tengo la confianza de hablarle a ella y decirle que quiero ver a mis hijos”, refirió el ex integrante del grupo DKDA.

Aunque hace apenas hace siete meses seguía proclamando estar enamorado de Charito, parece que ahora el actor ha encontrado de nuevo una ilusión en el amor y así lo ha dejado ver con su flamante noviazgo.