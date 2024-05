Quién es SargentoRap, el ex Big Brother que podría convertirse en Diputado de Nuevo León

Este rapero forma parte de la tribu Jaguares (Foto: captura de pantalla Instagram/@sargentorap_oficial)

Luis Carlos Sánchez González, mejor conocido como SargentorRap, es un rapero conocido por participar en diversos Reality Shows en México, y actualmente es candidato a diputado por el Partido Liberal en el estado de Nuevo León.

Con 33 años de edad, el cantante originario de Monterrey, busca representar a Apodaca en el Congreso del estado norteño; es conocido por participar en programas como Big Brother , La Venganza de los Ex, y más recientemente Survivor México.

De acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Sánchez González no cuenta con estudios universitarios, sin embargo asegura que durante los últimos 17 años ha estado involucrado como escritor y creador de música rap, y como productor musical y visual durante los últimos 14.

“Desde los 4 hasta los 22 años, también me he destacado como deportista, logrando campeonatos a nivel estatal, regional y nacional. Incluso, tuve el honor de formar parte de la selección mexicana juvenil. Aunque me retiré del deporte, continúe involucrado en las artes marciales mixtas (MMA) durante un par de años después” asegura el ahora candidato.

Destaca además haber podido colaborar en la colaborar con espacios musicales como lo son Café Iguana y RecnSound, donde ha contribuido a la organización y realización de eventos que promueven la cultura y el entretenimiento.

SargentoRap ha señalado que suele involucrarse en eventos de participación social, como en la donación de juguetes y cobertores, asi como ha colaborado con organizaciones locales para brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

El ahora candidato a diputado ha aparecido en diversos reality shows (Foto: captura de pantalla de Instagram @survivormexico)

La agrupación política anunció en su cuenta de Instagram que el cantante sería abanderado del partido para ganar un curul en el Congreso de Nuevo León, donde actualmente existe mayoría de los partidos PAN y PRI, pues ambas organizaciones juntas cuentan con 28 diputados, frente a Movimiento Ciudadano que cuenta con 13 legisladores y Morena con dos.

Algunas de las propuestas de Luis Carlos Sánchez González son más espacio y apoyos para fomentar la música, el deporte y el arte, garantía de los derechos de los niños para una sana convivencia con sus padres y familiares, así como promover su desarrollo integral y castración química a violadores.

Recientemente SargentoRap publicó un spot correspondiente a su campaña, donde inició con un rap donde invitó a la ciudadanía a votar por su persona el próximo 2 de junio.

Acusaciones de abuso contra el rapero

SargentoRap estuvo casado con la modelo Camy G, con quien tuvo un hijo, y quien lo denunció en agosto de 2022 por violencia doméstica, sin embargo, el señalamiento no procedió porque un juez de control dictó que no había pruebas suficientes para hacer dicho señalamiento.

El candidato a diputado aseguró recientemente en una entrevista que tiene un año y ocho meses sin ver a su hijo:

“Esto va más allá, por eso me animé a meterme en este bailongo que no tiene nada que ver conmigo Hay personas que abusan bien cabrón de las herramientas que proporciona la Fiscalía para obtener medidas de protección” señaló el artista, lamentándose de que los hijos pueden ser utilizados como “monedas de cambio” para acceder a las “pretensiones económicas”.