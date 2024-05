Karina Itzel era una de las novias de la Unión Tepito, “El Pulga” la cortejó y marcó una trágica historia para ambos

Iván Arenas Reyes 'El Pulga', habría sido traicionado por Alexis Martínez (Infobae)

Karina Itzel Morales Baltazar, conocido bajo el alias de ‘Kary Malabuena’, fue una de las famosas novias de La Unión Tepito, que sostuvo una relación con Alexis Martínez, ‘El Alexis’, sin embargo, este habría sido el causante de sus desaparición, pues de la misma forma se le vinculó con otro miembro de la organización.

Se trató de Juan Iván Arenas Reyes, ‘El Pulga’, quien durante un periodo era muy amigo de ‘El Alexis’, sin embargo, este lo habría traicionado al enterarse de que estaba cortejando a Karina, por lo que a mediados de junio del 2018, lo mandaría a asesinar.

“Quien no aparece hasta ahora es Karina Itzel Morales Baltazar, el 19 de diciembre de 2018, fue secuestrada en Tlalnepantla, Estado de México, y nada se sabe desde entonces, solo esta historia revelada aquí, que para algunos integrantes del cártel, luce como una venganza obvia, resultado de puras sospechas, pero que para su familia, no es sino un acto de cobardía y misoginia, que las autoridades no han ayudado a esclarecer”, se lee en el libro de Cártel Chilango, del periodista Antonio Nieto.

Ficha de búsqueda de Karina Itzel Morales Baltazar (Infobae)

Sin embargo, Morales Baltazar tampoco se salvó de ese supuesto triángulo amoroso, pues el 19 de diciembre de 2018, fue secuestrada Tlalnepantla, Estado de México, y desde entonces, ya no se supo nada de su paradero.

En la ficha de búsqueda emitida por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) se leía que era de complexión delgada, cabello lacio color castaño oscuro, cara alargada, nariz chica y unos ojos medianos de color café.

La carpeta de Karina Iztel quedó guardada en los expedientes judiciales que ahora se archivan en la fiscalía capitalina, historia que todavía se recuerda en el barrio bravo de Tepito.

Así fue el asesinato de 'El Pulga', el brazo derecho de 'El Betito' (Infobae)

Alexis Martínez por mucho tiempo fue el encargado de clonar tarjetas a gran escala para la organización delictiva, pero previo a la muerte de ‘El Pulga’ se habría alejado, para dedicarse a sus asuntos, pues por otra parte también participó en otras actividades criminales como la extorsión y el narcomenudeo.

‘El Alexis’ llegó a La Unión por ‘El Güero Versace’, un socio de ‘El Betito’, que se encargaba de suministrarlo de drogas, pero como era una persona mayor, no acostumbraba visitar discotecas, es por ello que al joven de entonces 26 años, lo hicieron acercarse a la organización, donde al poco tiempo de se hizo amigo de Juan Iván Arenas Reyes.