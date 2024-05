Gloria Gaynor, Fey, Ana Bárbara y Marta Sánchez en concierto: fecha y venta de boletos para “Dancing Queens”

Cuatro estrellas femeninas se presentarán en el nuevo concepto "Dancing Queens" (Foto: Instagram)

En una época donde la tendencia sobre los escenarios es unir talentos y los artistas están dispuestos en compartir su propuesta con otros colegas en actuaciones y colaboraciones, esta fórmula sigue dando frutos en México y a nivel internacional.

El anuncio más reciente de este tipo en el país es el espectáculo anunciado bajo el concepto Dancing Queens, que reunirá a cuatro destacadas cantantes femeninas, dos nacionales y dos de procedencia internacional.

El show promocionado por la productora de eventos “Sergio Gabriel” anunció su próxima realización en la que Fey, Ana Bárbara, Marta Sánchez y Gloria Gaynor deleitarán a sus fans en el marco de las celebraciones del Día del Orgullo LGBTIQ+.

Promocionado como “4 géneros distintos, 4 reinas reunidas en un mismo lugar para cantar, bailar y celebrar la mejor noche del año”, el show Dancing Queens ya ha comenzado a generar expectación en las redes sociales.

A sus 80 años, la voz del himno 'I Will Survive' continúa vigente (Foto: Archivo)

Cuándo y dónde será el concierto Dancing Queens

Será la Arena Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, la que recibirá a las cuatro estrellas femeninas el próximo domingo 30 de junio, un día después de la Marcha del Orgullo o Pride en la Ciudad de México.

Y es que cabe mencionar que las artistas convocadas cuentan con una gran base de fans entre el público LGBTIQ+, siendo incluso referentes y aliadas del movimiento.

Gloria Gaynor, a sus 80 años, está consolidada como una de las leyendas de la música pop de la era modera. Nacida en Newark, Nueva Jersey, la cantante que hizo épóca en la era de la música disco y soul continúa vigente y hará vibrar a los chilangos con éxitos como Never Can Say Goodbye, I Am What I Am y, desde luego, el himno de liberación I Will Survive, muy adhoc para una noche tan diversa.

La cantante española Marta Sánchez ya se ha presentado anteriormentre en el país junto a otras figuras como Belinda y María José (Foto: EFE/ Irene Mancebo)

La española Marta Sánchez, exponente del pop y las baladas, se reencontrará con su público mexicano tras un año de no presentarse en el país, con una selección de temas clásicos de su repertorio que abarca alrededor de 40 años, como Desesperada, Arena y sol, Colgado en tus manos y La chica yeyé.

En medio de rumores sobre su matrimonio, la cantante de 53 años se prsentará en el recinto de Azcapotzalco (Foto: Archivo)

Por su parte, el género regional mexicano también se hará presente en el inmueble con la presencia de Ana Bárbara, considerada actualmente como “la reina grupera”, quien en plena promoción de su tour Bandidos, presentará en su espectáculo temas populares de su trayectoria como La trampa, Loca, Qué poca y Lo busqué.

Conocida como “la reina del electropop latino”, la mexicana Fey también brillará en la Arena Ciudad de México con una selección de hits de su trayectoria que suma ya 29 años. Azúcar amargo, Media naranja, Muévelo y Gatos en el balcón sin duda alegrarán a los chilangos ante quienes la cantante de 50 años cantará en el marco de su gira 2024.

Tras una exitosa gira por Estados Unidos, Fey se presentará en 'Dancing Queens' (Foto: Facebook@Fey)

Venta de boletos para Dancing Queens

La venta de entradas para el anunciado concierto será a partir de este 10 de mayo a las 10:00 horas a través de la plataforma Superboletos o en las taquillas de la Arena Ciudad de México.