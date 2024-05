¿Por petición del INE? AMLO anuncia que estos dos días de mayo cancelará ‘La Mañanera’

El presidente López Obrador encabeza la conferencia de prensa de este lunes 29 de abril (Jovani Pérez)

De cara a las elecciones más importantes del país, donde se elegirá, entre otras cosas, al nuevo Presidente de la República, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo 30 y 31 de mayo no habrá conferencia de prensa mañanera.

“Antes del día 2 que son las elecciones, no vamos a tener conferencia. No habría problema, pero no queremos”, explicó el político tabasqueño sobre la cercanía de los comicios en el país.

Desde el podio de Palacio Nacional, el mandatario anunció que el último día de campaña será el 29, por lo que ese día sí encabezará su tradicional conferencia matutina, pero al cierre de mes ya no.

El titular del Ejecutivo recordó a la ciudadanía que se tiene que votar el domigo 2 de junio, fecha en que se elegirá al sucesor de AMLO, además de la rennovación de 9 gubernaturas, entre las que destacan las de las 16 alcaldías de la CDMX.