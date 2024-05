Claudia Sheinbaum rechaza método de evaluación de la prueba PISA: “La educación no puede estar sustentada en un examen”

Candidatos presidenciales México 2024 Crédito: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, rechazó que sea correcto que la evaluación del sistema educativo de México y muchos otros países esté sustentado en un examen de la llamada prueba PISA.

El posicionamiento de la candidata llega, después de que trascendiera que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no había recibido la documentación ni la cuota para la realización de la prueba PISA en México, información que después fue negada por el presidente López Obrador, quien aseguró que si se llevará a cabo la prueba.

“No puede ser que la educación esté sustentada en pasar un examen, sino en enseñar, en aprender, desde las ciencias, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el aprendizaje”, dijo la candidata presidencial en conferencia de prensa desde Veracruz.

La candidata de Morena habló sobre la encuesta que presumió Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro)

En tanto, dijo que la visión que tienen respecto a que no necesariamente se tiene que prepara para pasar la prueba PISA está sustentada en artículos redactado por profesionales de la pedagogía, y expuso el caso de Finlandia, país que tiene un “sistema educativo distinto”, pero que se logra calificaciones altas en la prueba PISA.

“Lo que no debe ser el sistema Educativo es un esquema de preparación para la prueba PISA, eso pedagógicamente, hay muchísimos artículos que ustedes pueden leer de expertos en la educación que lo que no debe ocurrir es que para tener una buena calificación en la prueba PISA el objetivo del sistema educativo sea elevar el nivel la prueba PISA (...) está demostrado por ejemplo en Finlandia que con sistema educativos distintos tienen un nivel muy alto en la prueba PISA, pero no preparan a los jóvenes para la prueba PISA”, puntualizó la candidata presidencial.

Fotografía de archivo donde se observa a varios niños asistiendo al inicio de las clases en un colegio en Montevideo (Uruguay). EFE/ Sofia Torres

En tanto, mencionó que haber triunfado en el simulacro electoral celebrado ayer en diferentes universidades de México fue por aceptación de los jóvenes al proyecto de transformación que encabeza el presidente López Obrador y que su propuesta considere a los jóvenes para garantizar educación, vivienda, opciones de vida y mejores salarios.

“Pienso que las razones por las cuales tenemos aceptación en los jóvenes en primer lugar el propio proyecto de transformación y lo que significa para la juventud y la esperanza en el país, el cambio que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte del cambio que están viviendo las y los jóvenes en México, segundo nuestra propuesta incluye a los jóvenes, educación para los jóvenes, vivienda para los jóvenes, opciones de vida para los jóvenes y también un país igualitario, donde no se crezca con la idea con lo más importante es el empleo independientemente del salario”, dijo Claudia Sheinbaum.