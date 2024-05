Cabeza de Vaca se queda sin curul: Tribunal Electoral desechó impugnación y no participará en las elecciones

Francisco García Cabeza de Vaca buscaba un curul de la mano del PAN (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación que presentó el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que no podrá formar parte de la lista de candidatos plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) a la Cámara de Diputados.

De acuerdo a lo que votaron los magistrados, el militante del blanquiazul no podrá ser registrado para participar en el presente proceso electoral, debido a que tiene órdenes de aprehensión en su contra por presunta implicación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que podría ser catalogado como “prófugo de la justicia”.

Para profundizar en dicho punto, se estableció que las suspensiones de amparo que obtuvo el panista aún están en revisión, por lo que sus efectos son limitados debido a que sirven para que no sea arrestado; sin embargo, no invalidan la orden de captura.

Aunado a lo anterior, los integrantes de la sala consideraron que cuentan con las facultades necesarias, mismas que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para tomar acción en el caso, por lo que reafirmó la sentencia que se emitió el pasado 17 de abril y recordó que es definitiva e inatacable.

El exgobernador de Tamaulipas no podrá participar en las elecciones con el PAN

