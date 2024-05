AMLO manda carta al Tribunal Electoral para definir cómo se editará transmisión de La Mañanera

El presidente López Obrador criticó también al INAI por iniciar una investigación en su contra por filtración de datos personales. (AP Photo/Marco Ugarte)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer mandó una carta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para determinar una manera de editar la transmisión de la conferencia mañanera que realiza de lunes a viernes, a las 07:00 horas, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó modificar o bajar de redes sociales los videos que puedan violar la norma de no intervención en el proceso electoral.

En La Mañanera de hoy, el mandatario detalló que en la carta propone al Tribunal Electoral modificar o despublicar de YouTube las transmisiones de las conferencias en las que haya realizado comentarios sobre las elecciones 24 horas después de su emisión.

“Ayer se mandó la carta de cómo editar las mañaneras, para ver si, yo creo que sí se pone como condición el que se vea la mañanera y que al día siguiente la bajemos. (...) Lo podemos hacer, la bajamos diario, que quede 24 horas la bajamos”, dijo en Palacio Nacional.

Destacó que esta medida sólo se implementará hasta el 2 de junio, día en el que se realizarán las elecciones presidenciales; sin embargo, adelantó que el 30 y 31 de mayo no realizará su conferencia mañanera, para evitar hablar de temas electorales y que a partir del día 3, ya hablará de todo.

“El miércoles a las 12:00 de la noche es el último día para hacer campaña, vamos a tener conferencia ese día, pero ya no el jueves ni el viernes. Tengo una gira, pero de otro tipo, cultural, no me va a ver nadie”, agregó.

El 12 de abril pasado, el INE rechazó la solicitud que tramitó Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD), para suspender las conferencias mañaneras de López Obrador; sin embargo, sí ha solicitado la desplublicación de algunas transmisiones.