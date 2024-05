María José Suárez rompe en llanto en ‘Ventaneando’ al recordar presunta agresión sexual: “No soy la única, somos siete”

De acuerdo con presentadores de 'Ventaneando', María José Suárez inició un proceso penal contra Chito Villegas. Fotos: @mariajosesuarez, @chitovillegas, Instagram

María José Suárez, influencer y esposa del presentador de Venga la Alegría, Mauricio Barcelata, rompió en llanto durante la emisión de este lunes del programa Ventaneando, al recordar la presunta agresión sexual de la que fue víctima cuando iniciaba su carrera en la actuación. La conductora empezó un proceso penal contra el conductor ‘Chito’ Villegas, hecho que se hizo público precisamente en la emisión televisiva de Pati Chapoy, el pasado 3 de mayo.

Durante un enlace en vivo, María José Suárez habló de su caso en compañía de su hermana, Ana Katiria Suárez, quien lidera su defensa legal. Pati Chapoy preguntó cómo conoció a su supuesto agresor y cuándo ocurrió el incidente. De acuerdo con Suárez, el hecho ocurrió hace muchos años, meses antes de conocer a su actual esposo, Mauricio Barcelata:

“Íbamos con varios conocidos. Íbamos a la escuela de Televisa, el CEA, y éramos del mismo grupo todos. Nos fuimos (a un bar), a la primera que dejaron en su casa fue a mí. Vivía sola y este sujeto puso de pretexto que era más fácil quedarse ahí, de una vez y agarrar su coche para irse a su casa.

Yo me sentía muy mal, no podía abrir la puerta del edificio y me dijo ‘te ayudo’. (Le preguntó) ‘¿Puedo pasar a tu baño?’, fue lo peor que pude haber permitido porque cuando subió me empezó a golpear contra la pared”, relató la conductora, quien no pudo contener las lágrimas y dijo que no quería entrar en detalles sobre la agresión sexual.

María José Suárez, influencer y esposa del presentador de Venga la Alegría, Mauricio Barcelata, rompió en llanto durante la emisión de este lunes del programa Ventaneando. Foto: Ventaneando

María José Suárez asegura que no es la única víctima. Sobre por qué no denunció en su momento, explicó que tenía recuerdos borrosos de esa noche debido a que fue drogada con un estupefaciente conocido como Burundanga, también llamada la “droga zombie” por el grado de confusión que genera.

Luego de asesorarse con un especialista en el tema, la presentadora dijo que inició un proceso para recordar poco a poco lo que aconteció esa noche. “Cuando empecé con la terapia fue que empezaron a venir más recuerdos y a decir ‘esto fue una pesadilla’”.

María José Suárez tiene un sólido matrimonio con el conductor Mauricio Barcelata. Foto: @mariajosesuarez

Al contar su historia, María José Suárez espera no ser juzgada por denunciar hasta ahora, pues aseguró que no es la única mujer abusada por su presunto agresor: “No se va a borrar, estoy tratando de sanar con mi familia. Pero va a pasar lo que tenga que pasar, porque no soy la única, tristemente. Mi voz tiene que ser escuchada junto con la de otras mujeres que este sujeto también lastimó. Hasta ahora somos siete”.

Mauricio Barcelata reacciona a la denuncia de su esposa. Horas antes, durante el matutino Venga la Alegría, Mauricio Barcelata rompió el silencio sobre el caso. En entrevista con sus compañeros Flor Rubio y Ricardo Casares, el presentador reconoció que como familia estaban destrozados, pero que llegarían hasta las últimas consecuencias:

“Nosotros también, desde el fondo, estamos rotos, resquebrajados, tratando de reconstruirnos todos los días, intentando convertir estas cicatrices en algo mejor. Lo único que buscamos es justicia, que las mujeres y los hombres hablen, que absolutamente nadie se quede callado y confiamos plena y absolutamente en las autoridades”, sostuvo Barcelata.

A tres días de que el caso se hiciera público, ‘Chito’ Villegas no se ha pronunciado sobre las acusaciones hechas por María José Suárez. De acuerdo con su perfil en redes sociales, además de conducir un programa para el canal Bandamax, Villegas es empresario y también ha incursionado en el regional mexicano.