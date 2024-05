Slipknot en México: estos son los precios oficiales de los boletos para los conciertos

Precios para los boletos de Slipknot en México Créditos: REUTERS

Slipknot, una de las agrupaciones más importantes en la industria del heavy metal de los últimos tiempos celebrará el aniversario número 25 de su primer álbum homónimo, y lo harán con dos presentaciones en México, una en la Ciudad de México (CDMX) y la segunda en Guadalajara, Jalisco.

La banda se presentará el 8 de noviembre del 2024 en el recinto Calle 2 en la ciudad de Guadalajara y para el 9 de noviembre estarán en el Parque Bicentenario de la CDMX.

Los fanáticos de la banda esperan a que durante sus dos presentaciones toquen temas como Dead Memories, Negative One, Spit It Out, Duality, Psychosocial, Before I Forget, Yen y Liberate.

Slipknot celebrará su 25 aniversario con conciertos en Guadalajara y CDMX (Slipknot)

Precios de los boletos para ver a Slipknot en México

Para el concierto que se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre en la Ciudad de México, el precio de los boletos es el siguiente:

- Maggots VIP: 3 mil 490 pesos mexicanos.

- General A: 2 mil 090 pesos mexicanos.

- General B: mil 190 pesos mexicanos.

Precios para la CDMX Créditos: (X/ailoviutl)

Por otro lado, los costos para poder disfrutar del show que la banda ofrecerá en Guadalajara, los precios son:

- Maggots VIP: 3 mil 490 pesos mexicanos.

- General A: mil 990 pesos mexicanos.

- General B: mil 190 pesos mexicanos

Cabe mencionar que los boletos denominados como Maggots VIP ofrecen beneficios oficiales como: área reservada y exclusiva, acceso preferencial, sanitarios VIP y zona de alimentos premium.

Precios para Guadalajara Créditos: (X/ailoviutl)

Venta de boletos para ver a Slipknot en México

Los boletos para poder ver al combo en la CDMX se podrán adquirir por medio de la plataforma de Superboletos. La preventa se llevará a cabo el próximo jueves 2 de mayo y será para aquellos seguidores de la banda que son conocidos como Maggots.

Por otro lado se realizará otra preventa que se hará a través del banco Banorte y será también el jueves 2 de mayo. El inicio de la preventa se tendrá lugar en punto de las 11:00 horas.

La venta general de los boletos iniciará a partir del próximo lunes 6 de mayo, a partir de las 11:00 horas.

Sobre Slipknot

Slipknot es una banda estadounidense de heavy metal formada en Des Moines, Iowa, en 1995. Conocida por su agresiva música y su distintiva imagen, sus miembros utilizan máscaras y uniformes en sus presentaciones, lo que les ha otorgado un lugar particular dentro de la escena musical. La banda se compone de nueve miembros, lo que contribuye a un sonido rico y complejo, caracterizado por la incorporación de percusiones adicionales, samplers y efectos electrónicos.

Desde su primer álbum homónimo lanzado en 1999, Slipknot logró capturar la atención tanto de la crítica como del público, marcando un antes y un después en el género del nu metal. Su música abarca un amplio espectro de géneros, incluyendo metal alternativo, heavy metal, nu metal, y metal industrial, demostrando una versatilidad única.

Slipknot ha tenido varios álbumes exitosos (Especial)

A lo largo de su carrera, Slipknot ha lanzado varios álbumes exitosos, como Iowa (2001), Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004), y .5: The Gray Chapter (2014), que les han valido premios, reconocimiento crítico y una fanática base de seguidores a nivel mundial. Sus letras, a menudo oscuras y desafiantes, exploran temas como la angustia, la individualidad, y las críticas al sistema, resonando profundamente con su audiencia.

Slipknot también es famoso por sus energéticas y teatrales presentaciones en vivo, convirtiendo sus conciertos en experiencias inmersivas para sus seguidores. A lo largo de los años, la banda ha participado en numerosos tours internacionales y festivales de música, consolidando su estatus como uno de los actos más vibrantes y dinámicos del metal.