¿Qué enfermedad tenía Benjamín González, famoso tiktoker oaxaqueño que murió este 1 de mayo?

(Captura de TikTok)

Mayo comenzó con una lamentable noticia: murió el tiktoker Benjamín González tras sufrir un fuerte problema de salud. El deceso fue confirmado durante la mañana de este miércoles por su colega, ‘Doña Catalina La Diva del Pueblo’, a través de redes sociales.

Como era de esperarse, en cuanto trascendió esta triste información, varios internautas que seguían a ‘Doña Evelia’ (personaje de comedia que lanzó Benjamín González en sus redes) externaron sus condolencias y aplaudieron su creatividad.

“Todavía no lo creo pero que en paz descanse yo siempre veía sus videos con doña cata lo voy a extrañar”. “Te vamos a extrañar mucho me gustaba verte participar en los videos de Doña Cata y ahora ya no vas a estar pero no hiciste sentir bien”. “Siempre nos sacaste una sonrisa”, fueron algunos comentarios en el último post del comediante.

Benjamín González era atendido en un hospital de Cancún; días antes su madre había pedido ayuda. Foto: Infobae

¿Qué enfermedad tenía Benjamín González ‘Doña Evelia’?

El tiktoker oaxaqueño se mudó a Cancún hace unos meses en búsqueda de su sueño: comenzar una carrera como comediante. Ahí vivía en compañía de su madre, quien tras enfrentar los problemas de salud de su hijo, realizó una transmisión en vivo en Facebook para pedir apoyo económico.

“Buenas tardes Soy Mamá de Doña Evelia con mucho respeto les comparto el número de cuenta para los que deseen apoyarme; mi hijo está intubado y tiene pocas esperanzas de vida; el está internado en el hospital Gral. de Cancún, cualquier apoyo nos ayudará para sacar adelante gastos que se presente”, publicó.

Y es que la señora no cuenta con el dinero suficiente para cubrir los gastos médicos y servicios funerarios.

Benjamín González, Doña Evelia. (Instagram)

Fue en esa misma transmisión en vivo donde la madre del comediante y un amigo cercano revelaron la causa del deceso: complicaciones en su salud derivadas de una fuerte anemia.

Benjamín González fue diagnosticado a mediados de abril, cuando presentó los primeros síntomas. Incluso, realizó una transmisión en vivo en su perfil de Facebook para explicar qué es lo que estaba pasando y por qué se ausentaría de redes sociales.

¿Qué es la anemia?

De acuerdo con la Secretaria de Salud, se trata de un padecimiento donde se reducen los glóbulos rojos y los que persisten carecen de hemoglobina (sirve para transportar oxígeno en todo el cuerpo).

La anemia Fanconi afecta a cinco personas entre un millón en México. (Europa Press).

Es causada por deficiencia de algunas vitaminas o minerales como vitamina B12, ácido fólico o hierro; ingesta de algunos medicamentos; enfermedades crónicas y problemas en la médula ósea.

Sus principales síntomas son cansancio, debilidad, mareo y dolor de cabeza.

Esta enfermedad se controla con tratamiento de medicamentos o transfusiones de sangre.