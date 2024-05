¿Por qué Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres no han tenido hijos? Esto dice la pareja

Eduardo Videgaray y Sofia Rivera Torres llegaron al altar en 2020 (Foto: Archivo)

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, figuras del entretenimiento mexicano, comparten, además de su trabajo en conjunto, pues aparecen juntos en el programa ¡Qué importa!, de Imagen TV, también sus deseos de expandir su familia, enfrentando el desafío de equilibrar sus ambiciones profesionales y personales.

Pese a sus anhelos de convertise en papás, la pareja ha tenido que posponer sus planes de tener hijos debido a compromisos laborales que han surgido de manera inesperada, segpún reveló Videgaray en una conversación con la periodista Shanik Berman.

“El tiempo pasa y yo no me estoy haciendo más joven para nada, a mí me urge, todos los días...”, expresó el presentador de 54 años, destacando la urgencia que siente ante la idea de ser padre nuevamente.

La pareja ha dado muestras de su amor y comparten románticos momentos en Instagram (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

La carrera de Rivera Torres ha estado en el centro de esta decisión, especialmente después de recibir ofertas de trabajo importantes justo después de su matrimonio.

“Después de que nos casamos, el año pasado en marzo, (dijimos): ‘Vamos a lo que sigue’, y le ofrecen una telenovela, la dejó pasar, les dijo que no. Llegamos a la luna de miel, porque planeábamos ya tener el hijo, ya rápido, y en la luna de miel le hablan de Televisa: ‘Te queremos para La casa de los famosos’, sale de La casa de los famosos y la buscan para esta otra telenovela…”, compartió Videgaray, quien utiliza su sentido del humor para afrontar esta circunstancia.

“Entonces yo estoy así, esperando... Está entre nuestros planes en un futuro ya muy cercano. Porque de por sí ya voy a ser abuelo de mis hijos, no quiero ser bisabuelo…””, añadió, subrayando su esperanza de que el futuro cercano les permita cumplir este sueño.

Eduardo es padre de una adolescente de 16 años, mientras Sofía nunca ha sido mamá (Foto: Instagram @eduardovidegaray)

La prioridad de Sofía Rivera Torres es su carrera como actriz

Por otro lado, Rivera Torres también ha compartido su entusiasmo por experimentar la maternidad, aunque consciente de sus metas profesionales.

“Sí, sin duda, tenemos muchas ganas, yo de ser mamá por primera vez y Eduardo de volver a ser papá nuevamente, tenemos muchas ganas”, indicó la presentadora en una charla con sus seguidores, añadiendo que aún desea alcanzar ciertos objetivos profesionales antes de embarcarse en la maternidad.

“La verdad todavía tengo algunas cositas que quiero hacer, metas, cosas que quiero lograr en el aspecto profesional antes de tomar ese paso tan grande en mi vida personal. Creo que yo soy una mujer que considera que la vida profesional es súper importante y no me voy a sentir realizada hasta que no cumpla ciertas cosas que quiero hacer”, agregó.

Sofía Rivera y Eduardo Videgaray comparten la ilusión de tener descendencia (Foto: Twitter)

Además, Eduardo ya tiene experiencia como padre con su hija Andrea, de 16 años, fruto de una relación anterior con la fallecida Mónica Abín.Su relación preexistente con la paternidad y el lazo especial que Rivera Torres ha desarrollado con Andrea, son elementos clave en su deseo compartido de agrandar la familia.

Videgaray elogió la relación entre su esposa y su hija, destacando cómo Sofía ha asumido un papel significativo en sus vidas. “Andrea fue hija única y yo siempre le preguntaba que si le gustaría tener hermanitos y me decía: ‘Quiero una hermana grande’, y la vida se la dio. Tiene un papel muy extraño pero lo ha hecho maravillosamente bien Sofía, y se han entendido, vivimos los tres juntos…”, relató, revelando el ambiente armonioso y amoroso que prevalece en su hogar.

En resumen, la pareja Videgaray-Rivera Torres navega entre el deseo de paternidad y las demandas de sus carreras, una dinámica que resalta los desafíos y compromisos que enfrentan las parejas modernas.

Aunque sus planes de expandir su familia se han pospuesto, la esperanza y el amor fundamentan su relación, anticipando con ilusión la posibilidad de un futuro con nuevos miembros en su familia.