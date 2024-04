Ceci Flores asegura que halló un crematorio clandestino entre las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa en CDMX

Ceci Flores canceló la presentación de su libro en Yucatán. (Captura de pantalla)

Un crematorio clandestino entre las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac fue hallado la tarde de este martes, al suroriente e la Ciudad de México, confirmó Ceci Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“Acabamos de encontrar este crematorio clandestino, al parecer hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí”, dijo la madre buscadora que señaló que en el lugar, en el que llevan dos días explorando se ubica en inmediaciones de ambas demarcaciones.

“Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio”, señaló la madre buscadora que apuntó que darán aviso a las autoridades “para que hagan el trabajo que les corresponde”.

“Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí, algunos restos que puedan analizar y pueda salir un positivo”, señaló la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Agradeció a las personas que hacen denuncias anónimas para la localización de estos lugares e invitó a las familias que tienen personas desaparecidas a buscarlos.

“Que se den cuenta de que está es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. Si no los buscamos no los vamos a encontrar, nuestra primer búsqueda en la CDMX con resultados positivos. Invitamos a todas las familias a unirse con esta lucha que tenemos a buscar y a encontrar a nuestros desaparecidos”, dijo.

Ceci Flores apuntó que si bien sus hijos no desaparecieron en la capital del país, pero está apoyando a las madres que han solicitado su apoyo en la búsqueda.

“Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, escribió Flores en su cuenta X.

Información en desarrollo...