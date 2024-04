Turista ofreció dinero a policía para silenciar a una banda musical en Los Cabos, BCS: final inesperado | VIDEO

Turista se quejó y pidió callar a una banda que tocaba en una playa de Los Cabos; ofreció dinero a un inspector que llamó la atención a los músicos (Capturas de Pantalla/@jenifergarcia020)

La polémica sobre la música de banda en las playas se extiende a otros destinos de México. A través de redes sociales una usuaria compartió el momento en que una turista, aparentemente de nacionalidad extranjera, se queja con policía rurales porque una banda toca canciones muy cerca de donde ella se encontraba descansando.

El video supuestamente fue grabado el 17 de abril de 2024, un mes después de que en Mazatlán, Sinaloa, surgiera la polémica después de que hoteleros colocaran letreros que alertaba a los músicos que no podía tocar sus instrumentos u ofrecer sus servicios cerca de sus edificaciones por quejas de ruido.

Los hechos ocurrieron en una playa de Cabo San Lucas, Baja California Sur, cuando una turista se acerca a un inspector para quejarse de la música banda que estaban tocando en un restaurante cerca de donde ella descansaba. El patrullero se acercó hasta donde estaban los integrantes de la banda y en particular se dirigió a quien tocaba la tuba y le dijo “ya se vinieron a quejar de la tuba”.

Grupos y bandas podrán tocar en playas de Mazatlán solo con esta condición Crédito: Cuartoscuro

En tanto quien grababa el video -aparentemente un turista local que era comensal del restaurante- le grita a la turista “mire doña, ¡eh! If don’t like it go back your country this is Mexico”. Mientras el músico con la tuba, asegura al oficial que tiene los permisos para ofrecer sus servicios.

“Mire la gente de TikTok, miren lo que está pasando aquí otras vez, aquí estamos en Los Cabos ahora. Gente de TikTok aquí andamos, vamos a hacer viral a toda está raza”, dice quien grabó el video mientras esperar solucionar el conflicto.

Turista ofrece dinero a oficial: “Gente corriente”

Minutos después, la banda parece haber dejado el lugar, y es cuando la turista vuelve a acercarse al policía que estaba en la cuatrimoto que utiliza para patrullar la costa, y es cuando le ofrece dinero por haber callado a la banda.

Primero intentó entregarle el dinero en la mano al inspector, pero ante la negativa lo dejó sobre la cuatrimoto, pero lo volvió a rechazar y es cuando el oficial extiende la mano para devolverle el dinero.

La turista sin decir algo, se dirigió hasta el camastro que se encontraba a la orilla del mar.

La turista de aparente nacionalidad extranjera se quejó de que la banda estuviera tocando música y utilizara la tuba, supuestamente por el fuerte ruido que el instrumento provocaba.

Bandas protestaron en Mazatlán

Días pasados, en Mazatlán, Sinaloa, se registró la movilización y protestas de los músicos que salieron a las calles para tocar sus instrumentos y mostrar sus descontento ante la falta por parte del gobierno local para permitir que ofrecieran sus servicios en la playa.

En una de las marchas se registró un altercado entre policías y músicos que se negaron a retirarse del lugar hasta no ser escuchados por las autoridades. Al final el gobierno pidió a las bandas que realizaran los trámites correspondientes para tener un mejor orden sobre quienes participan en le comercio.