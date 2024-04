Esto es lo que NUNCA debes hacer al solicitar tu visa americana

Se debe llenar con cuidado y honestidad la solicitud de visa para que sea aprobada con éxito.

La solicitud de visa americana es común para todas las personas que deseen ingresar a Estados Unidos. Este documento, que se añade al pasaporte, es necesario para que se pueda viajar de manera legal y para que las autoridades tengan conocimiento de las actividades que se realizarán en su país durante el tiempo que dure la estadía.

Es por lo anterior que, quienes se encuentren en proceso de realizar su solicitud de visa, deberán tener cuidado con la información que declararán, pues tienen que jurar que todo lo dicho es verdad. Además, en caso de encontrar inconsistencias en sus documentos o durante la entrevista con el cónsul, pueden rechazarles la emisión de la visa, lo que provocará que no puedan ingresar a Estados Unidos hasta que les sea aceptada y emitida en un nuevo intento.

Aunque la mayoría de las visas suelen ser aceptadas, existen varias razones por las que las autoridades estadounidenses pueden rechazar las solicitudes.

¿Qué NO se debe hacer en la solicitud de visa?

En caso de incurrir en alguna de las siguientes situaciones, es muy probable que la visa sea rechazada.

Debido a que durante la solicitud de visa se realiza una evaluación del perfil de la persona que viajará a territorio americano, es necesario llenar con cuidado cada uno de los rubros del Formulario DS-160 y que sea congruente con lo que se diga en la entrevista. Es por esto que deben evitar que ocurra cualquiera de las siguientes cosas:

Poca evidencia de su regreso al país de origen

Es importante que el cónsul tenga evidencia de que la vida cotidiana de la persona que viajará lo obliga a regresar a su país de origen, esto se realiza a través de la pertenencia a un empleo o trabajo estable, que tiene familia, posee un negocio o empresa, entre otros. Lo que deben identificar las autoridades estadounidenses es que se tienen vínculos estrechos con el país en el que viven, pues esto les hará regresar.

En caso de no ser así, es común que se rechacen las solicitudes debido a que no presentan información suficiente en relación a sus obligaciones y lazos con el país de origen, por lo que es necesario demostrar que no tienen intenciones de permanecer de manera indefinida en Estados Unidos.

Planes indefinidos o poca solvencia económica

La Embajada de los Estados Unidos señala que las personas que brindan respuestas inciertas en cuanto a las actividades que realizarán en EE.UU., así como quienes tengan finanzas poco claras suelen ser rechazados para el trámite de la visa americana. Esto se determina de acuerdo a sus lazos familiares, si no han residido en su país en los últimos años, sus bienes, así como sus futuros planes.

Mentir en la solicitud

Otra de las cosas que deben evitar a la hora de solicitar la visa es mentir, ya que al momento de detectar que la persona es deshonesta, el cónsul de manera inmediata rechazará la solicitud. Esto debido a que las autoridades estadounidenses deben tener certeza de las actividades que se realizarán en su país ya que, en caso contrario, no pueden permitir el acceso, pues no saben con exactitud lo que harán una vez dentro.

Es por esto que se recomienda ser cuidadosos desde el momento en el que se llenará el Formulario DS-160, ya que es el primer momento en el que la evaluación del perfil personal comienza, por lo que se debe llenar con la verdad y de manera responsable.

Se recomienda ser honesto desde el llenado del Formulario DS-160 y durante la entrevista con el cónsul. crédito Freepik

Una vez en la entrevista, el cónsul tendrá las bases del perfil del solicitante con lo declarado en el Formulario DS-160, por lo que es importante siempre ser honestos con lo que se dice para que se corrobore la información y la visa americana sea aceptada sin ningún problema.

Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos también recomienda que se reciba apoyo para realizar el trámite de visa, esto en caso de no hablar inglés o español, pues representa una problemática para quienes deberán llenar documentos en un idioma que no entienden. Asimismo, es importante verificar el sitio o empresa que llevará a cabo el procedimiento, pues existen lugares apócrifos que los pueden estafar.