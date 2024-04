“Quería estar a tu lado, pero no de esta manera”: esto era lo que publicaba en redes sociales el presunto feminicida serial de Iztacalco

Miguel "N", presunto feminicida de María José, estaría implicado en más feminicidios. (X/@i_alaniis)

A tres días del feminicidio de María José, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que el presunto responsable del crimen, identificado como Miguel ‘N’, habría asesinado a más mujeres, por lo que podría tratarse de un feminicida serial. Aunque las investigaciones iniciaron recientemente y no se cuenta con mucha información sobre el caso, decenas de usuarios en redes sociales aseguran que las autoridades podrían obtener indicios sobre otros asesinatos que posiblemente habría cometido a través de Facebook. Ésta es la razón.

El pasado 16 de abril, luego de que Miguel ‘N’ fuera detenido en calidad de sospechoso por el abuso sexual y asesinato cometido en contra de María José, de 17 años, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de cateo en su domicilio, ubicado en la colonia La Cruz Coyuya, de la alcaldía Iztacalco.

En él, según informó la fiscalía capitalina, se localizaron diversos restos óseos, rastros biológicos, un serrucho, libretas, alrededor de 20 identificaciones oficiales femeninas, rastros hemáticos, teléfonos celulares, discos compactos y una memoria.

Los múltiples indicios encontrados, así como su relación con algunas mujeres que permanecen en calidad de desaparecidas desde hace varios años, llevaron a las autoridades de la CDMX a señalar que se trata de la existencia de “un posible” feminicida serial.

Pero el caso no solo ha llamado la atención de las autoridades, quienes, cabe destacar, han sido sumamente criticadas por no haber averiguado las actividades del presunto criminal hasta ahora; también ha captado el interés de decenas de usuarios en redes sociales, que, a su manera, también han encontrado algunos datos que podrían ser relevantes.

Miguel "N" es señalado por el presunto feminicida de María José, de 17 años Crédito: FGJ

Usuarios aseguran que Miguel ‘N’ confesaba sus crímenes en Facebook

Uno de los hallazgos que han acaparado más la atención son las publicaciones que Miguel ‘N’ realizaba a través de su cuenta personal de Facebook.

Y es que, además de compartir constantemente su posicionamiento a favor de los derechos de los animales, el ahora procesado por los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio compartía su sentir, así como también poemas de amor y desamor.

Por ejemplo, el 6 de agosto de 2017, Miguel ‘N’ compartió:

“Hoy perdí algo mío a lo que me aferraba, aún sabiendo que no era conveniente. Ahora sé que debo actuar antes o al menos estar preparado (Más aún sabiendo que probablemente pasaría en cualquier momento)”.

Meses antes, en enero del mismo año, el acusado habría revelado tener Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

“¡Que alivio! Solo me falta madurar, creía que era consecuencia de mis reacciones ilógicas y distorsionadas del TOC”.

El presunto criminal compartía su sentir a través de Facebook. (Crédito: Captura de pantalla)

Por su parte, en octubre de 2015, Miguel ‘N’ compartió un poema titulado ”Te extrañaré”. Se trata de una de las publicaciones que más reacciones ha provocado, pues aseguran que a través de él confesó un asesinato.

Con el uso de metáfora, el presunto feminicida serial habla sobre “centinelas” que se burlan de él por la perdida de una persona importante para él; específicamente de alguien a quien quería románticamente. Asimismo, habla sobre su encuentro con esta persona y como no fue lo que esperaba.

“(...) Cuando estaba a escasos metros, estiré mis brazos y después te abracé, mi alegría fue indescriptible, te abrace muy fuerte y continué llorando por la emoción. No tarde mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron.

Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa mas que tu ropa. Toqué tu cuello y no era mas que piedra

Roca fría como el témpano, dura como el hierro y lo peor inmóvil como estatua. Mi rostro cambió, lo se porque lo sentí, y por mis lágrimas también. De lágrimas de felicidad pasaron a ser lágrimas de desesperación. Quería estar a tu lado pero no de esta manera”, se lee en la primera parte del texto.

Miguel "N" trabajaba como Químico en un hospital. (X/@siete_letras)

En otra parte del mismo poema, Miguel ‘N’ narra como su presunta víctima comienza a desangrarse y experimentar los cambios de la descomposición.

“Pero ahora comprendo que mi verdadero castigo es en donde me encuentro. Aferrado a un cuerpo inerte, quiero besarte pero cuando lo hago ya no es lo mismo, no puedo saber si lo deseas o lo rechazas, no me gusta esta situación, dije que moriría a tu lado pero esto es diferente. Estoy contigo pero no eres tú a quien quiero”.

La composición termina con una escena en la que Miguel ‘N’ vence a las voces que se burlan de él, mientras acepta que no sabe qué camino tomará, pero que no se dejará morir.

“Entre tanto ruido escuche decir: te lo advertimos, sabias las consecuencias, no quisiste escuchar, pobre infeliz, ¿creíste que seria tan fácil? ¿o acaso creíste que todo seria como antes? (...). Si te burlas porque me vez caído, créeme, no me arrepiento, si no hubiese llegado hasta donde ahora me encuentro, la duda seria mi peor derrota. Mi garganta estaba seca y el único sonido que se percibía era el de un agitado corazón.

Presunto feminicida serial permanecerá en el Reclusorio Oriente por seis meses

Durante la tarde del 19 de abril, un juez de control determinó vincular a proceso a Miguel ‘N’, por lo que el acusado permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente durante los próximos seis meses; tiempo que la autoridad judicial fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, en entrevista con medios de comunicación, el asesor jurídico de la familia de María José señaló que Miguel ‘N’ mostró una actitud tranquila y “sin ningún sentimiento” durante la primera audiencia en su contra.

―”¿Aceptó parte de la responsabilidad?”, se le cuestionó.

―”Así es. Estuvo muy consciente de todos los actos que hizo ”, aseguró.