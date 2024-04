‘Grupo Élite’: qué dice el narcocorrido del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación

El narcocorrido del brazo armado del CJNG (Infobae)

El Grupo Élite, es el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismo que fue fundado por el hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, Juan Carlos Valencia González, ‘El R-3′, así como por Ricardo Ruiz Velasco, ‘El Doble R’, el cual ha buscado conquistar gran parte del país.

El cantante mexicano Martín Castillo, en un narcocorrido habla de las acciones del grupo delictivo que por mucho tiempo se ha encargado de la seguridad de ‘El Señor de la M’, así como apoderarse de algunos estados del centro del país.

“Se dice ver 20 trocas y traen varias duras, blindaje del siete, se dice ver otras veinte que van divisando, soldados parecen”, comienza la canción de Martín Castillo.

En este fragmento de la melodía, hablan de las siglas que portan las unidades, las cuales son JNG, al no colocarle la C, de cártel, quienes portan uniforme camuflajeado como si se trataran de activos del Ejército, sin embargo, son sicarios, tal y como se menciona en la canción.

“Pues, se equivocan, señores, no son del Gobierno, mucho menos guachos, es un convoy de sicarios, el JNG iniciales portando”, sigue la melodía del intérprete.

En esta otra parte de la melodía, el intérprete habla del jefe Nemesio Oseguera, quien hasta la fecha no ha sido capturado por las autoridades, al convertirse en el capo más peligroso de todo México y de quien no se tiene rastro de su paradero.

“Pues, se equivocan, señores, son más de 40 y traen 60 fuertes, los apodan Grupo Elite, es gente del ‘Mencho’ a la orden del jefe”, continúa el tema.

En esta otra parte, mencionan de nuevo a Ricardo Ruiz Velasco, quien es el jefe de seguridad de la organización criminal, que gracias a su amistad con ‘El R-3′, es uno de los más influyentes a tal grado de ser considerado de alto rango.

“Pues, se equivocan de nuevo, no es viejo, no es alto y canas no tiene, es un joven que trae power, hombre respetado, es el ‘Doble R’”, dice la melodía.

Juan Carlos Valencia González, el hijo adoptivo de ‘El Señor de los Gallos’ también es mencionado como uno de los máximos líderes, a quien dice tenerle respeto.

Juan Carlos Valencia González es hijo de Rosalinda González Valencia (Fotografía: Departamento de Estado)

“Respeto a quien me respete, honor con honor a quien se lo merece, y con el hijo del Mencho, siempre estoy al 100, me activo en caliente”, continúa el tema.

Para finalizar, en la canción se nombra al protagonista, quien es ‘El Doble R’, el líder del Grupo Élite, el cual dice sentirse orgulloso de pertenecer a la organización criminal de las cuatro letras.

“Cargo la banda en el alto de las cuatro letras, Cartel Jalisciense, voy peleando, avanzando, con mi Grupo Elite, soy ‘El Doble R’”, finalizó la melodía de brazo armado.