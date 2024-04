Sandra Itzel denuncia acoso de su exesposo Adrián Di Monte: “Tengo miedo por mi vida”

La actriz aseguró que su familia también recibe ataques de odio. (Instagram: SandraItzel)

Sandra Itzel denunció públicamente a su expareja, Adrián Di Monte, por acoso. La actriz, cantante y participante de ‘MasterChef Celebrity México 2024′ expuso pruebas en contra de quien hasta hace unos meses fue su esposo y compartió detalles sobre los momentos en los que se ha sentido vulnerada, principalmente la invasión a su privacidad que habría sufrido el martes 15 de abril en su departamento.

“Me da muchísima pena tener que presentarme ante las cámaras que, son precisamente para difundir mi carrera, mi música, mis proyectos, y en lugar de hacer eso me veo en la necesidad de compartirles esta información (...) es algo que no me tiene bien emocionalmente y creo que ni una mujer merece vivir”, comenzó.

La exvocalista de ‘La Sonora Dinamita’ asegura que su expareja entró sin motivo alguno a su departamento mientras ella se encontraba trabajando: “Alrededor de las 11:30 de la mañana, Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte, irrumpió en mi propiedad engañando a la gente de seguridad, aprovechándose de un fallo del sistema de seguridad de huellas y sí tengo miedo por mi vida, por mi seguridad”.

El actor vive muy cerca de Sandra Itzel; ella aseguró que no se mudará de casa. (Instagram/@adriandimonte)

Sandra recuperó un video de una cámara de seguridad como prueba en contra de Adrián Di Monte. Éste comienza en el momento exacto en que el también actor entra a las inmediaciones del edificio departamental en donde vive la concursante de MasterChef, camina hacia su torre y entra en el elevador que da directo a la puerta de su casa.

“Hay cámaras del edificio, hay cámaras que yo puse en lugares estratégicos exactamente por protección, en donde se puede ver al señor entrar de la manera más sínica a mi edificio en su camioneta y trae su brazo recargado en su cristal (...) todo esto sucedió cuando yo estaba trabajando, que es a lo único que yo me dedico desde que tengo 4 años”, continuó.

Sandra Itzel aseguró que es la única persona que cuenta con autorización para poder entrar al departamento porque es de su propiedad y su exesposo no tiene acceso alguno.

Los actores se encuentran en proceso de divorcio. (Instagram: SandraItzel)

“Es mi expareja, con quien en este momento traigo una demanda de divorcio que ya está en proceso y les quiero decir por qué temo por mi vida, porque ya han pasado muchos sucesos en donde yo me he sentido muy acosada y que no he dicho precisamente para no hacer esto más grande, para que estoy no se haga más público y llevar un divorcio en paz”.

La cantante no compartió más información al respecto, sin embargo, confesó que se siente vulnerada, impotente y con mucho miedo.

“Es un delito grave, es allanamiento de morada por parte de esta persona y tengo miedo porque esta persona siempre trae consigo un arma de fuego y estaba en mi departamento el día de hoy”, dijo.

Finalmente, comentó que su expareja es vive muy cerca, por lo que constantemente tiene miedo de encontrárselo. Incluso, asegura que tiene pruebas de que suele comer en el restaurante que se encuentra en la planta baja de su edificio, frecuenta un pueblo de Hidalgo donde viven sus abuelos, va a su ciudad natal y una persona cercana la acosó en Cancún.