Chófer de Uber olvida que trae pasajera y se da cuenta hasta que llega a su casa; caso se hace viral

Conductor de aplicación, olvida que lleva pasajera y se da cuenta hasta que llega a su casa (Captura)

En un curioso incidente que se ha vuelto viral en redes sociales, un conductor de aplicación “olvidó” por completo que llevaba a una pasajera en su vehículo, llevándola su casa por error.

El peculiar suceso fue captado por la cámara de seguridad del automóvil y ha generado gran controversia en línea. El video muestra al conductor manejando tranquilamente mientras escucha las noticias, aparentemente ajeno a la presencia de su pasajera.

Después de unos minutos de trayecto, el vehículo llega a su destino, y el conductor procede a asegurar la puerta delantera, momento en el que la pasajera le indica que esa no es su residencia, “que le pasa, oiga, aquí yo no vivo”, le dice la pasajera asombrada.

Sorprendido por igual, el conductor sonríe y reconoce su error al haber olvidado por completo que llevaba a alguien en su auto.“¿Por qué no me dice, oiga?”, se escucha decir al sujeto en el video mientras prende otra vez su carro para llevar a la pasajera a su verdadero destino.

Este evento se dio en calles de Culiacán, Sinaloa

Chofer de Uber olvida que lleva pasajera y se da cuenta hasta que llega a su casa y se hacen virales. Crédito: @LoquecallamoslosUbers/Facebook

El incidente tuvo lugar en las calles del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, y ha causado sensación en las redes sociales.

Las reacciones en línea han sido variadas, con muchos usuarios expresando asombro y risas ante la situación insólita. El video se ha compartido ampliamente, acumulando más de 546 mil reacciones, 3.8 mil comentarios y 42 mil compartidos hasta el momento.

Algunos usuarios de redes, comentaron sobre la distracción del conductor y la necesidad de prestar más atención a su trabajo, mientras que otros simplemente encuentran humor en el despiste del conductor y la reacción de la pasajera que también fue criticada por venir más atenta a su celular que en el camino que estaba tomando el conductor de la aplicación.

“Está “chistoso”.... pero a un buen conductor no le sucedería esto tan fácil, pues tiene que estar checando retrovisores frecuentemente y este cuate no hace eso (sic)”, “me ha pasado como 5 veces”, “el taxista no se dio cuenta y el pasajero por ir en la pend... con el celular (sic)”, se lee en los comentarios.

Conductor de aplicación, voltea a la parte trasera de su unidad cuando una pasajera le dice que ella no vive ahí (Captura)

El incidente también ha provocado reflexiones sobre la importancia de la comunicación entre conductores y pasajeros en servicios como Uber O Didi, donde la interacción humana es fundamental para garantizar una experiencia segura y satisfactoria para ambas partes.

El curioso incidente del conductor de Uber que olvidó a su pasajera y la dejó en su casa por error ha generado un gran revuelo en línea, demostrando una vez más el poder de las redes sociales para difundir historias insólitas y divertidas.