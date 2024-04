AMLO pide que Israel no responda a los ataques de Irán: “El pueblo quiere una solución pacífica”

AMLO pide que no escale el conflicto entre Israel a Irán: “El pueblo quiere una solución pacífica” Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió su posicionamiento respecto al bombardeo de Irán contra Israel ocurrido el pasado sábado 13 de abril.

Al respecto, el mandatario federal no tomó postura a favor de ninguna de las naciones. Se limitó a realizar un llamado para que los gobernantes busquen una solución a través del diálogo, de este modo evitar que el conflicto bélico escale a una guerra.

“La postura es no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y el que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra, lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia - Ucrania y los sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la franja de Gaza y ahora con Irán”, sostuvo en conferencia de prensa.

Se ven objetos en el cielo sobre Jerusalén después de que Irán lanzó drones y misiles hacia Israel, en Jerusalén. 14 de abril de 2024. REUTERS/Ronen Zvulun

El presidente de México pidió a Israel que no responda a la agresión directa del pasado sábado, pues considera que “el pueblo” israelí prefiere una solución pacífica para evitar la pérdida de vidas humanas”, por eso sugiere que cada nación “se quede con su asunto”.

“Para empezar que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están porque, sino es escalar el conflicto. Ojalá y no habló del pueblo israelí, porque creo que está a favor de una solución pacífica, hablo de las autoridades ojalá las autoridades como una muestra de buena voluntad no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán, ojalá, cómo le hacemos nosotros, va a parecer muy banal el ejemplo, pero ya que cada quien se quede con asunto”, dijo López Obrador como una forma de solucionar el conflicto.