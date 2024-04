La razón por la que Poncho de Nigris permaneció alejado por años de su hija Ivana

Poncho de Nigris conversó con Ivana sobre el tiempo que permanecieron alejados (Instagram/@ponchodenigris)

El influencer Poncho de Nigris ha dado mucho de qué hablar y recientemente abrió las puertas de su pasado, pues publicó un video en su cuenta de YouTube, en donde conversa con su primera hija, Ivana.

En el video se puede ver que padre e hija comparten un emotivo momento y platican acerca de diversas cuestiones acerca de su relación, aunque lo que más llamó la atención fue que aclararon las razones por las que permanecieron separados durante muchos años.

Ivana, quien es la primera hija del también cantante, nació de la relación que el cantante tuvo con Lucy Garza. Actualmente, de Nigris está casado con Marcela Mistral, con quien tiene tres hijos: Ponchito, Isabella y Toñito.

El influencer está casado actualmente con Marcela Mistral Foto: IG/ponchodenigris

¿Por qué Poncho permaneció alejado de Ivana?

La conversación padre e hija fue fluyendo de buena manera a lo largo del video. Uno de los cuestionamientos que Ivana le planteó a de Nigris fue que se sentía olvidada debido a que al resto de sus hijos les brindaba más atención, además de que le recalcó que pensaba que él no la quería.

En su defensa, el finalista de La Casa de los Famosos México recordó que durante mucho tiempo le pidió a la madre de Ivana que le permitiera estar con ella para que pudiera convivir con sus hermanos; sin embargo, Poncho refirió que su antigua pareja se tuvo que mudar a los Estados Unidos, por lo que Ivana se tuvo que ir con ella.

Además, el influencer destacó que cuando se la llevaron a otro país fue sin su consentimiento, por lo que pasó más de tres años sin verla.

Poncho de Nigris habló con su hija Ivana sobre su distanciamiento Créditos: (Instagram/ponchodenigris)

Por lo anterior, Poncho de Nigris aseguró que el motivo por el que se mantuvo alejado de su primera hija no fue por elección propia, pues su antigua pareja se tuvo que ir de México llevando consigo a la hija del exparticipante de Big Brother.

El influencer aprovechó para informar que no tiene a un hijo favorito, pues dijo: “pero no hay un niño, un hijo preferido, a todos los amo por igual de diferente manera. Nada más porque hay unos con los que te llevas mejor por ejemplo contigo y con Ponchito, podemos irnos a encontrar a tu parte y con Isabella me tengo que llevar de otra manera y tengo que llevarla a hacer otra cosa que le gusten a ella y con Toñito lo vamos a traer como chapulín para todos lados”.

El influencer aseguró que no tiene a un hijo favorito Capturas: Tiktok @soyemiloooo

Acerca de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris, cuyo nombre real es Alfonso de Nigris Guajardo, es una figura pública mexicana, conocida principalmente por su carrera en la televisión y su presencia activa en redes sociales. Saltó a la fama en 2002, luego de su participación en el reality show “Big Brother México”.

Desde entonces, ha continuado trabajando en la industria del entretenimiento, participando en diversos programas de televisión, reality shows y proyectos en línea. Su estilo de vida y personalidad carismática y extrovertida han consolidado su figura en el ámbito de los medios de comunicación y el entretenimiento en México. Además, se ha desempeñado en roles como conductor, actor y cantante, diversificando su carrera en el mundo del espectáculo