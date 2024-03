Acusan de maltrato a Marcela Mistral por VIDEO donde admite que retuvo a sus empleadas por sospecha de robo

Mistral hizo un ‘live’ donde lamentó ser una víctima más de este delito y aclaró que no se trata de una “divulgación”. (Crédito: @musamistral).

La vida privada de Marcela Mistral vuelve a estar bajo el escrutinio público debido a un video que la misma influencer compartió en redes sociales. La creadora de contenido hizo un live para denunciar un conato de robo en su casa; sin embargo, lejos de recibir muestras de apoyo, el clip la volvió blanco de críticas por retener a sus trabajadoras, sus principales sospechosas.

La grabación fue hecha hace unos días, sin embargo, ha sido ampliamente difundida y comentada en horas recientes. Los clips fueron rescatados por usuarios de TikTok y compartidos en la plataforma. En una primera publicación, Mistral cuenta que los celulares de sus hijos desaparecieron de su casa y, tras inspeccionar cada rincón de su hogar, los equipos aparecieron “mágicamente” en el resquicio de un cajón.

“Esto me parece bien sospechoso. Aquí están los dos aparatitos, vean”, dice mientras saca ambos equipos de un cajón. “Aquí ya habían buscado muchas veces, muchas. Esto me suena a que era plan con maña, pero mira, más canija que bonita”.

En un segundo video, más extenso que el primero, Mistral asegura que no permitió que nadie saliera de su casa hasta que los celulares aparecieran:

“Siempre estamos al pendiente de las iPad, tenemos clave de rastreo, tenemos GPS en todo... Estos teléfonos también tenían clave de rastreo, solamente que se apagaron. La última fecha que apareció fue cuando mi marido se fue”.

Explica que cuestionó a sus empleadas, quienes negaron haber visto los celulares: “Resulta que nadie vio nada, que se los llevó Diosito... Seguimos buscando, obviamente nos aseguramos que no salieran de la casa los aparatos o con los aparatos, que no les pertenece a nadie más que a mí. Pues que aparecen de repente en un cajón donde no tenían nada que hacer”, dijo.

La influencer regiomontana, esposa de Poncho de Nigris, hizo un live en redes sociales donde exhibió un presunto robo de parte de sus empleadas del hogar. Crédito: @lolitalolis23

Tunde a Marcela Mistral: “Es ilegal retener a alguien contra su voluntad”

Luego de que ambos videos fueron replicados en TikTok, usuarios de dicha plataforma criticaron severamente a la influencer por el trato dado a sus trabajadoras: “Es ilegal retener a alguien contra su voluntad, todo por unos telefonos viejos”, “Wey tienes cámaras por todos lados qué casualidad que no se vean”, “No sé pero ya le estoy creyendo a Doña Lety”, escribieron algunos internautas.

Usuarios de TikTok criticaron a Marcela Mistral. Foto: @lolitalolis23, TikTok

El incidente hizo recordar antiguas polémicas de Marcela Mistral y Poncho de Nigris, quienes en más de una ocasión han expuesto a sus trabajadoras del hogar. En diciembre de 2023, durante un video en el que la pareja se ponía de acuerdo sobre las dimensiones del cuarto para sus empleadas, ambos fueron criticados por pretender que cuatro personas compartieran una misma habitación y que además no tuvieran televisión.

Un año antes, durante unas vacaciones en Tulum, De Nigris se alarmó al no ver a sus hijos y le reprochó a sus empleadas no estar al pendiente de ellos. La polémica aumentó cuando ellas renunciaron y el programa Chisme No Like dio a conocer audios donde las ex trabajadoras exhibían las condiciones leoninas en las que trabajaban.

Asimismo, usuarios de TikTok recordaron que entre las múltiples peleas públicas que Poncho ha tenido con su madre, Doña Lety, ella ha dicho que su hijo y su nuera suelen inventar robos cuando quieren deshacerse de sus trabajadoras.