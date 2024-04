Cómo tratar las lesiones en la piel causadas por bañarte con agua contaminada

Desde hace varios días habitantes de la alcaldía Benito Juárez reportaron que el agua huele a combustible y tiene una apariencia inusual Crédito: X/@agentofchiaos y X/@Te_escuchoo

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, han denunciado en redes sociales afectaciones en la piel debido a la calidad del agua que reciben en sus hogares.

Por medio de diferentes cuentas de X (antes Twitter), internautas compartieron que desde que comenzaron a bañarse con el agua con olor a gasolina, aparecieron “eczemas” en partes de su cuerpo.

“Estos eczemas salieron en mi piel desde esta semana. Antes no tenía nada. Me bañé el martes antes de advertir el olor a gasolina y al terminar me ardió todo el cuerpo. En la tarde los bomberos verificaron que el agua de la cisterna tiene una capa grasosa”, escribió Luciana Gandini.

Internauta denunció afectaciones en la piel por la calidad de agua en la alcaldía Benito Juárez. Foto: X: @lugandini

Mientras que el usuario identificado como “enannox” indicó que presenta “afectaciones en la piel” por el agua que llega a su domicilio.

“Llevan una semana y no pueden resolver. Me van a pagar el dermatólogo y el tratamiento ya tengo afectaciones en la piel”.

Colonos de la Benito Juárez han utilizado sus redes sociales para denunciar la calidad del agua. Foto: X: @betoenanno

En respuesta el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) indicó que realiza pruebas de laboratorio para verificar la calidad del agua en zonas donde se han reportado aromas “no propios del líquido”, como en la calle Amores.

“Realizamos pruebas con equipos especializados de medición en cisternas de edificios que reportaron aromas no propios del agua potable en Calle Amores, de la alcaldía Benito Juárez.

No se registran niveles fuera de lo normal, por lo que no existe riesgo para la población del lugar”.

¿Cómo tratar las lesiones en la piel?

Si bien es importante conocer el tipo de lesión que se trata, bañarse o tener contacto por un largo periodo con agua contaminada puede provocar sarpullido con bultos y picazón.

Además de picor; piel seca, agrietada y escamosa; y ampollas, de acuerdo con información de la Clínica Mayo.

Cuando esto ocurre puede aplicarse ungüentos, cremas y champús, los cuales deben ser recetados bajo previa valoración médica con la finalidad de evitar algún otro tipo de irritación.

Usuaria denuncia daños en su piel tras contacto con agua contaminada Crédito: X @lugandini

Martí Batres reconoce contaminación del agua

Fue el lunes 8 de abril cuando Martí Batres, jefe de Gobierno de la capital del país, confirmó que, de acuerdo con los primeros resultados, la sustancia que se habría encontrado en el agua pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes.

“No se originó en el Cutzamala, no se originó en el tanque de Santa Lucía, no se originó en los pozos que se encuentran en esta zona de Benito Juárez; entonces el punto de origen está delimitado en una zona delimitada del poniente de la demarcación.

De acuerdo a los análisis que se han estado haciendo por parte del Sistema de Aguas, al parecer la sustancia a la que se refieren los diversos reportes de esta zona de la alcaldía Benito Juárez pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes”.

El mandatario descartó, sin embargo, la presencia de gasolina.

“Los análisis que se han realizado hasta el momento de las diversas muestras de los domicilios descartan presencia de gasolina. Además, se ha estado utilizando un aparatito que se llama explosímetro que mide si hay riesgo de explosión o de explosividad de alguna sustancia debido a los gases que se encuentran en determinado sitio, y los análisis indican que hay cero riesgo de explosividad”.

Personal de Sacmex recoleta agua en domicilios de la alcaldía Benito Juárez para analizar la calidad de la misma. Foto: X: @SacmexCDMX

¿Cómo reportar la mala calidad del agua?

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México proporcionó una serie de datos con los que puede reportarse la mala calidad del agua. Estos deberán escribirse con letras mayúscula y enviarse a través de mensaje directo por X (antes Twitter).

Datos de contacto

-Nombre

Teléfono (solo números)

Correo electrónico (minúsculas)

Ubicación

-Alcaldía

-Colonia

-Código Postal

-Calle

-Número, lote y/o manzana

-Entre qué calles se encuentra

-Referencia visual

Descripción

-Si la falla se presenta en casa, escuela, hospital, etc.

-Descripción del agua (olor, sabor, suciedad, color, etc.)