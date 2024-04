“Es un acto de barbarie”: así reaccionó José Ramón, hijo de AMLO, a irrupción en embajada de México en Ecuador

López Beltrán dijo que lo ocurrido la noche del viernes 5 de abril “es una violación flagrante a las leyes internacionales (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como un “acto de barbarie” la irrupción de la policía en la embajada de México en Quito, Ecuador.

Lo anterior con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas, que permanecía refugiado en la sede diplomática.

“La reacción atroz de la policía ecuatoriana bajo las órdenes de @DanielNoboaOk invadiendo la embajada de México para arrestar a un perseguido político, es un acto de barbarie que rompe todas las reglas de cómo deben comportarse los países”.

Por medio de su cuenta de X (@_JRLB_), López Beltrán agregó que lo ocurrido la noche del viernes 5 de abril en la sede diplomática “es una violación flagrante a las leyes internacionales que destruye la confianza en las normas que rigen la soberanía y la diplomacia mundial, una brutal agresión que no se debe pasar por alto”.

En su mensaje, el hijo de López Obrador también se pronunció en contra de la impunidad, el fascismo y el abuso de poder; y rechazó la acción del gobierno encabezado por Daniel Noboa.

“Mi total rechazo a este acto gorilesco y dictatorial del gobierno Ecuador. No a la impunidad, no al fascismo, no a la barbarie, o al abuso del poder”.

Esto luego de que un grupo de policías ecuatorianos irrumpió anoche en la embajada mexicana para detener a Glas Espinel, quien permanecía en calidad de refugiado en esa legación desde diciembre y en trámite de asilo político.

El exvicepresidente estaba acusado de presunto peculado y contaba con una orden de aprehensión.

“Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”, indicó tras la captura el gobierno ecuatoriano.

México rompe relaciones diplomáticas

Tras lo ocurrido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En consultas con el presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, en particular, del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”.

Así lo expresó Alicia Bárcena, titular de dicha dependencia, a través de un comunicado difundido este sábado 6 de abril.

México además condenó los “actos de violencia” ejercidos contra Roberto Canseco Martínez, jefe de Cancillería de la misión, así como la “arbitraria” aprehensión del exvicepresidente Jorge Glas.

Ante el rompimiento, se informó que el personal diplomático de México en el país sudamericano abandonará ese país de inmediato, y que se espera contar con las garantías necesarias para el abandono por parte del personal mexicano.

En su reporte más reciente Bárcena Ibarra mencionó en su cuenta de X (@aliciabarcena) que el personal diplomático regresaba a México vía comercial.

“Por instrucciones del presidente @lopezobrador_ nuestro personal diplomático vuelve a #Mexico de Quito, vía comercial, respaldada x embajadas amigas.

Familiares, amigos y compatriotas: ¡México siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos!”