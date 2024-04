¿Habrá clases este 8 de abril por el Eclipse Solar Total? SEP responde

El Eclipse Total de Sol 2024 oscurecerá México, Estados Unidos y Canadá el próximo 8 de abril (Freepik)

El próximo 8 de abril marcará un hito astronómico para México, Estados Unidos y Canadá con la llegada del esperado Eclipse Total de Sol 2024. Este fenómeno, donde una porción del país se sumirá en la oscuridad por un lapso breve debido a la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol, suscitó preguntas entre los padres y madres de familia sobre la asistencia de sus hijos a clases.

Ante este evento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió suspender las actividades escolares en cinco estados del país y emitió un comunicado, señalando que los estudiantes de nivel básico y medio superior disfrutarán de un día adicional de vacaciones, conforme al Calendario Escolar 2023-2024.

Originalmente, este día marca el regreso a las aulas para todos los estudiantes; sin embargo, los estados de Sinaloa y Durango serán la excepción, reanudando las actividades educativas el martes 9 de abril.

Un eclipse solar ocurrirá el 8 de abril de 2024. (Unsplash)

Esta decisión de extender las vacaciones se fundamenta en garantizar la seguridad de los menores, evitando que observen el eclipse solar sin la protección adecuada para sus ojos. Por ende, se insta a los padres a supervisar a sus hijos durante este fenómeno astronómico, velando por su bienestar.

¿Qué estados suspenden clases el 8 de abril?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, y Sinaloa podrán disfrutar de un día más de descanso tras las vacaciones de Semana Santa, ya que no tendrán que asistir a clases el día del eclipse. Esta medida permite a las familias organizar la observación del eclipse sin preocupaciones académicas.

Aunque en Aguascalientes y Tlaxcala no se ha suspendido formalmente las clases, la SEP autorizó que los alumnos de estas entidades puedan ausentarse ese día sin ninguna repercusión. Esto extiende el periodo de descanso hasta el martes 9 de abril, dándoles la oportunidad de ser parte de este evento astronómico.

La SEP ha emitido recomendaciones para que todas las comunidades educativas se protejan adecuadamente al observar el eclipse, haciendo énfasis en la importancia del uso de lentes y filtros especiales para evitar daños oculares.

Cinco estados mexicanos disfrutarán de un día adicional de vacaciones escolares debido al eclipse (NASA/Carla Thomas)

Hasta el momento, no se ha informado sobre suspensiones en otros estados fuera de los ya mencionados. Las actividades escolares se esperan que continúen de manera normal en el resto del país. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que otras entidades decidan ajustar el calendario escolar de acuerdo con las circunstancias.

Es importante destacar que Mazatlán, Sinaloa, se perfila como el epicentro ideal para presenciar el eclipse, con inicio previsto a las 9:51 a.m., alcanzando su fase total a las 11:07 a.m. y finalizando a las 11:11 a.m. En ciudades como Torreón y Monclova, también se podrá disfrutar del espectáculo, aunque con una duración ligeramente menor. En el resto del país, el eclipse se vivirá de manera parcial, esperando en la Ciudad de México una cobertura del 79% del disco solar durante su fase máxima.