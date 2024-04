Éste fue el último mensaje que Vielka Pulido publicó en redes sociales: “Me tiran y no le atinan”

Vielka Pulido fallece trágicamente junto a su pareja en Puebla

La mañana de este 3 de abril, Vielka Pulido, reconocida creadora de contenido, perdió la vida junto a su pareja en las afueras del gimnasio Beast Fitness Center, situado en la Calzada Zavaleta en Puebla. El impacto de su fallecimiento reverberó en las redes sociales, donde la consternación se mezcló con el desconcierto al conocer el último mensaje que la influencer compartió antes de su trágica partida.

En una publicación cargada de controversia, la influencer abordó supuestos ataques que, según ella, había enfrentado a lo largo de su trayectoria.

En dichas declaraciones, mencionó sentir la protección de “los ángeles”, un mensaje que adquirió un carácter aún más inquietante tras su muerte. Este post, compartido en su cuenta de Threads el pasado 1 de enero, se ha vuelto viral desde entonces, dejando a muchos usuarios reflexionando sobre su significado en el contexto de su fatídico desenlace.

El último mensaje de Vielka Pulido se hace viral tras su fallecimiento (Captura de pantalla)

“Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”, escribió la influencer, desatando una avalancha de reacciones en las redes. Algunos internautas optaron por comentarios jocosos, aludiendo irónicamente a la forma en que perdió la vida, mientras que otros expresaron su pesar por la partida de Pulido.

¿Qué le pasó a Vielka Pulido?

La ciudad de Puebla fue escenario de un trágico evento este miércoles 3 de abril, cuando la influencer Vielka Pulido y su pareja fueron asesinados fuera del gimnasio Beast Fitness Center, situado en la Calzada Zavaleta. La captura de los hechos por una cámara de seguridad en el estacionamiento ha sido crucial para la investigación.

La influencer y su pareja fueron atacados mientras se encontraban en su vehículo por individuos armados que se acercaron en otro coche, abriendo fuego contra ellos, lo que resultó en su fallecimiento en la escena. La Fiscalía General del Estado ha informado que se encuentran en proceso de investigación para localizar a los responsables del ataque.

Vielka Pulido, conocida anteriormente como "Lady humilladora"

En el trasfondo de este trágico incidente se encuentra la historia de Vielka Pulido, una figura que saltó a la fama en 2018 bajo el controvertido apodo de “Lady humilladora”. Su notoriedad inicial derivó de un video en el que presuntamente obligaba a una compañera a disculparse, lo que la catapultó a la atención pública.

Posteriormente, redirigió su enfoque hacia el contenido relacionado con el estilo de vida y la belleza, adoptando el alias de “La Bendi”.

Con una audiencia de más de 28 mil seguidores en Instagram y una presencia destacada en TikTok, la influencer cultivó un imperio digital que incluía dos marcas propias: Bendi Shop, especializada en perfumes árabes, y Bendi Beauty, dedicada al cuidado capilar con productos de keratina y nanoplastia.