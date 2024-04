¿Dónde está el local de hamburguesas que Lenny Kravitz visitó en CDMX?

El cantante estadounidense bailó al ritmo de su tema, "Human" con el personal de un local de hamburguesas en CDMX. (@LennyKravitz)

Lenny Kravitz recientemente compartió por medio de sus redes sociales un video que grabó durante su estadía en la Ciudad de México el pasado 26 de marzo. El cantante aparece en la grabación de 23 segundos caminando como toda una estrella de rock por las calles de la capital y se encamina directamente a un puesto de comida callejera.

A continuación platica brevemente con los cocineros y después de unos segundos, Kravitz comienza a bailar dentro del local de comida rápida, al ritmo de su segundo sencillo “Human”. Un tema extraído de su próximo álbum de estudio, titulado Blue Electric Light. El cual precisamente vino a promocionar a México, los últimos días de marzo.

La grabación finaliza con Lenny saludando al personal del puesto y posa para las fotografías y videos de un grupo de fans que siguieron al compositor estadounidense. De inmediato el video se volvió viral en redes, por lo que internautas y fanáticos se dieron a la tarea de averiguar en dónde se localiza dicho lugar de comida rápida para visitarlo en los próximos días.

El cantante salió a las calles para vender tacos en un puesto de comida Crédito: X: Lenny Kravitz

El local lleva por nombre “El Jarocho” y se encuentra ubicado en la Calle 13 de septiembre, esquina con Patriotismo, colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con el video realizado por Lenny Kravitz ofrecen hamburguesas acompañadas con papas a la francesa, otros platillos y bebidas.

Cada que Lenny Kravitz visita el país, ha sido captado recorriendo avenidas y calles de la ciudad para conocer más de cerca la cultura mexicana. Y algo que no puede faltar durante su viaje es la degustación de la gastronomía, pero no solamente consume en restaurantes famosos, pues el intérprete de “I Belong To You”, ha probado ya los tacos, antojitos y pizza.

Kravitz ha mostrado su fascinación por México cada vez que visita el país. (@LennyKravitz)

Además de ser admirado por su talento como músico, actor y multiinstrumentista, sus fans mexicanos se emcoionan cada vez que Kravitz demuestra su cariño por México. “Vamos por unas gomicheas a Tepito”, “Humilde”, “Te amo mucho, Lenny chilango”, “¿Por qué nunca me lo topo?”, “Eres el mejor”.