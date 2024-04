¿Quién es el dirigente de un partido que se negaba a apoyar a Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia?

La candidata presidencial de la oposición expuso que no fue bien recibida por todos los partidos de la coalición cuando decidió lanzar su candidatura. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, reveló que el dirigente de un partido que hoy conforma esta alianza electoral en un inicio se negó a demostrarle su apoyo.

Durante el encuentro que Xóchitl Gálvez sostuvo con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Gálvez Ruiz habló sobre la renuencia que hay para confiar en los partidos políticos, en donde, aseguró, “hay gente buena”.

Expuso que hay gente mala en todos los partidos, pero también reveló que tras anunciar sus aspiraciones presidenciales a mediados de 2023, un dirigente de un partido político le negó el apoyo.

“Efectivamente yo no era la candidata a los partidos un dirigente me dijo ‘no te equivoques, no te vamos a apoyar’. Está bien, ‘ustedes decidieron apoyarme conseguí, el millón de firmas estoy aquí'”, recordó Xóchitl Gálvez.

La candidata opositora habló sobre la renuncia que hay para confiar en los partidos políticos. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Dicho esto la candidata presidencia de la oposición fue cuestionada por la prensa luego de su encuentro con jóvenes del ITAM sobre quién es el líder partidista que se negaba a brindarle su respaldo, algo que la aspirante presidencial no respondió.

“La verdad todo el mundo lo sabe, originalmente yo no era la candidata de ninguno de los partidos políticos”, dijo entre risas, luego de que durante su encuentro dijo que no es sencillo representar a los partidos políticos.

Cabe recordar que fue a finales de junio del año pasado que Xóchitl Gálvez anunció oficialmente que buscaría la Presidencia de la República por la coalición opositora, que en aquel momento se congregaba bajo el nombre Frente Amplio por México y que tenía en sus aspirantes a personajes del PRI, PAN y del PRD.

Entre ellos se encontraban Beatriz Paredes, Santiago Creel, Miguel Ángel Mancera, José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo, Silvano Aureoles, Claudia Ruiz Massieu, enrique de la Madrid, entre otros personajes que hoy forman parte del equipo de campaña opositor.

La candidata opositora habló sobre la renuncia que hay para confiar en los partidos políticos. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Xóchitl Gálvez dijo tras su encuentro con estudiantes del ITAM que ella siempre ha sido la “candidata de los ciudadanos”, pues fueron ellos quienes obligaron a los partidos políticos a abrirse para postular a prospectos apartidistas, pese a que desde hace varios años ella ha ocupado cargos de elección popular bajo las siglas y los colores del PAN.

Asimismo, se pronunció sobre lo que consideró es una renuencia por parte de los jóvenes respecto a la clase política y, en específico, para mostrar afinidad hacia los partidos políticos. Sin embargo, es importante recalcar que su asunción como candidata de la oposición a la Presidencia se ha visto marcada por una serie de desencuentros con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

Durante este encuentro con la prensa, Gálvez Ruiz también fue cuestionada sobre el asesinato de Gisela Gaytán, candidata al gobierno de Celaya, Guanajuato. Al respecto, lamentó lo ocurrido y consideró que la violencia política debe parar.

Añadió que es posible que al gobierno federal no le alcancen los recursos para proteger a tantos candidatos, principalmente en medio de la ola de asesinatos contra políticos que arrancó casi de manera paralela al inicio del periodo electoral.