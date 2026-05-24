El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

Al lado de Javier Aguirre está su cuerpo técnico que lo respalda durante el Mundial 2026. Reuters

La Selección Mexicana no solo depende del rendimiento de los futbolistas dentro de la cancha rumbo al Mundial 2026.

Detrás del funcionamiento del Tri existe un amplio grupo de especialistas que trabajan diariamente para mantener al equipo en las mejores condiciones físicas, tácticas y médicas.

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Desde asistentes técnicos y analistas de video hasta preparadores físicos y médicos deportivos, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre se ha convertido en una pieza clave para la preparación de México de cara a la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

El proceso mundialista implica análisis constante de rivales, monitoreo físico y planeación estratégica para competir al máximo nivel.

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Por ello, el equipo que acompaña al entrenador nacional cumple funciones específicas que permiten optimizar cada entrenamiento y cada partido de la Selección Mexicana.

Los asistentes técnicos y sus roles dentro del cuerpo técnico del Tri

El principal respaldo de Javier Aguirre dentro del banquillo es Rafael Márquez, histórico capitán de la Selección Mexicana y actual auxiliar técnico del Tri.

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El ex defensor trabaja directamente en aspectos tácticos y de liderazgo, además de ser considerado uno de los posibles candidatos para dirigir al combinado nacional en el futuro.

Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

Otro integrante importante es Toni Amor, auxiliar español que ha acompañado a Aguirre en distintas etapas de su carrera. Su función se enfoca en la planeación de entrenamientos, análisis de rivales y apoyo estratégico durante los partidos.

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(Instagram: )

En el área física destaca Pol Lorente, preparador encargado de supervisar las cargas de trabajo, recuperación muscular y resistencia de los jugadores. Su labor será fundamental para mantener al plantel en óptimas condiciones durante la exigencia del Mundial 2026.

(redes sociales)

Por su parte, Joseba Ituarte se desempeña como entrenador de porteros, trabajando específicamente con los arqueros del Tri en reflejos, posicionamiento y preparación táctica.

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(redes sociales)

El área médica también tendrá un papel clave. El doctor Rafael Ortega, reconocido por su experiencia en medicina deportiva, supervisa el estado físico de los futbolistas, las rehabilitaciones y la prevención de lesiones dentro de la Selección Mexicana.

El área de datos y análisis: cómo la tecnología ayuda a preparar los partidos del Tri

La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable dentro del futbol moderno, y la Selección Mexicana no es la excepción.

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El cuerpo técnico trabaja con especialistas en análisis de video y datos que estudian tanto el desempeño del Tri como el de sus rivales.

Actualmente, el equipo utiliza plataformas digitales y herramientas estadísticas para revisar recorridos, presión defensiva, posesión de balón y patrones tácticos.

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Toda esta información se transforma en reportes que ayudan a Javier Aguirre y sus auxiliares a tomar decisiones antes y durante los partidos.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico exigen perfección y disciplina a cada jugador del Tri.

Además, las métricas físicas permiten monitorear el desgaste de los jugadores mediante datos como distancia recorrida, intensidad de carrera y aceleraciones.

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Esto ayuda a planificar entrenamientos más precisos y evitar sobrecargas físicas durante las concentraciones.

De cara al Mundial 2026, México busca apoyarse cada vez más en este tipo de tecnología para competir con selecciones que ya trabajan con modelos avanzados de análisis deportivo.

La preparación ya no depende únicamente de lo que sucede en la cancha, sino también de la interpretación de datos y la capacidad de anticipar escenarios.

El cuerpo técnico del Tri representa una estructura completa que trabaja lejos de los reflectores, pero que resulta indispensable para el rendimiento de la Selección Mexicana.