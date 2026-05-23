Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

El hijo mayor de "El sol de México" fue captado en Acapulco (Infobae México / Jovani Pérez)

El parecido físico entre el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula volvió a sorprender a los seguidores del cantante luego de que se difundieran imágenes del joven en una fiesta en Acapulco.

La escena, que recuerda a la vida nocturna que caracterizó a su padre durante los años ochenta y noventa, generó un intenso revuelo en redes sociales.

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El hijo de Luis Miguel se pasea por Acapulco con sus amigos (X/JavierCeriani)

Las grabaciones muestran al joven acompañado de amigos, compartiendo momentos tanto en el interior como en el exterior de un centro nocturno. La actitud relajada y sonriente del hijo de la pareja contrastó con el asombro de quienes notaron su gran semejanza con el intérprete de “La incondicional” en su juventud.

La historia de Miguel Gallego Arámbula, el hijo de Luismi que vivió en anonimato por años

A quién ‘se parece más’ el hijo menor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, según periodista que tomó fotos de Miguel (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Miguel Gallego Arámbula reapareció en público por primera vez tras casi dos décadas fuera de cámaras, después de que alcanzó la mayoría de edad en 2026 y de que su familia mantuvo bajo resguardo su identidad y su rostro.

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El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, y su exposición mediática cambió con la difusión de imágenes captadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace algunas semanas.

La protección familiar se extendió durante 19 años, periodo en el que tanto Miguel como su hermano menor Daniel Gallego Arámbula permanecieron alejados de la prensa y del público.

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Ese resguardo se sostuvo por decisión de Aracely Arámbula, quien pidió de forma reiterada a los medios que respetaran la privacidad de sus hijos.

Las primeras fotografías públicas de Miguel Gallego Arámbula se difundieron en marzo de 2026, cuando el equipo del programa Ventaneando de TV Azteca captó imágenes inéditas de Miguel y Daniel en el aeropuerto de la capital del país. La emisión presentó el material como una exclusiva a cargo del periodista Ricardo Manjarrez.

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Durante esa transmisión, Pati Chapoy dijo en Ventaneando: “Hoy se desvela un secreto guardado más de diecinueve años”. Linet Puente también destacó el alcance de la noticia, mientras Manjarrez explicó en el programa que la estrategia de Aracely Arámbula permitió que durante casi dos décadas no hubiera imágenes públicas de los jóvenes, según el texto fuente.