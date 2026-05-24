Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Rocha Moya descartó que los grupos criminales utilicen drones para realizar ataques con explosivos en Culiacán. (Facebook/Rubén Rocha Moya)

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció en redes sociales para confirmar que atenderá el citatorio de la FGR, el cual se dio a conocer este 23 de mayo de 2026.

Así fue el mensaje de Rocha Moya tras 22 días de ausencia

El mandatario estatal que dejó la vida pública hace 22 días por las acusaciones de Estados Unidos, las cuales lo relacionan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, aseguró que la mañana de este sábado recibió el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).

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El gobernador de quien su partido lo ha dejado de mencionar en las últimas semanas, se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena:

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”.

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Finalizó su mensaje asegurando que atenderá el requerimiento de la Fiscalía, “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.