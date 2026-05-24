México

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

El gobernador de Sonora, quien se encuentra con licencia, se comprometió con Claudia Sheinbaum y Morena

Guardar
Google icon
Rocha Moya descartó que los grupos criminales utilicen drones para realizar ataques con explosivos en Culiacán. (Facebook/Rubén Rocha Moya)
Rocha Moya descartó que los grupos criminales utilicen drones para realizar ataques con explosivos en Culiacán. (Facebook/Rubén Rocha Moya)

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció en redes sociales para confirmar que atenderá el citatorio de la FGR, el cual se dio a conocer este 23 de mayo de 2026.

Así fue el mensaje de Rocha Moya tras 22 días de ausencia

El mandatario estatal que dejó la vida pública hace 22 días por las acusaciones de Estados Unidos, las cuales lo relacionan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, aseguró que la mañana de este sábado recibió el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

El gobernador de quien su partido lo ha dejado de mencionar en las últimas semanas, se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena:

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”.

PUBLICIDAD

Finalizó su mensaje asegurando que atenderá el requerimiento de la Fiscalía, “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaFGRClaudia SheinbaumCártel de SinaloaMorenaSinaloaLos ChapitosNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

El alcalde de Culiacán con licencia es uno de los sinaloenses citados a declarar ante el Ministerio Público de la Federación

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Metro CDMX replicará el Palacio de Bellas Artes para recibir el Mundial 2026

El proyecto busca transformar el espacio y mejorar la experiencia de millones de visitantes que llegarán a la capital durante el torneo internacional

Metro CDMX replicará el Palacio de Bellas Artes para recibir el Mundial 2026

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado

Alcaldes prometen que Canal Nacional estará rehabilitado antes del Mundial 2026

Aleida Alavez Ruiz y Giovani Gutiérrez Aguilar prevén que la entrega ocurra a una semana de la Copa del Mundo

Alcaldes prometen que Canal Nacional estará rehabilitado antes del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

Así opera el crimen organizado en redes sociales para reclutar a través de falsas vacantes de empleo

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató apoyada por colectivos de búsqueda en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

Este es el estado de salud de Alejandro Marcovich hoy 23 de mayo: amigo cercano da detalles ante rumores de su muerte

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

Quién es Cecilia Tijerina, la famosa que tuvo un romance con José Ángel, padre de Gael García Bernal

DEPORTES

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

Policías de la SSC detienen a dos personas por supuesta reventa para la final Pumas vs Cruz Azul

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026