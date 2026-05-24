México

Ignacio Mier señala falta de pruebas en caso Rocha Moya y apunta “testigos protegidos”

Coordinador de las y los Senadores de Morena reaccionó a los citatorios de la FGR

Guardar
Google icon
Ignacio Mier respalda iniciativa para aplazar la elección judicial hasta 2028.
Ignacio Mier respalda iniciativa para aplazar la elección judicial hasta 2028.

Este 23 de mayo se hicieron públicos dos citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) que sacudieron a la política mexicana.

Por un lado está el caso de Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa que enfrenta, junto a otros nueve funcionarios, acusaciones desde Estados Unidos relacionadas con narcotráfico; por el otro, los señalamientos contra Maru Campos sobre delitos contra la soberanía nacional tras la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratio.

PUBLICIDAD

Al respecto, Ignacio Mier, Coordinador de las y los Senadores de Morena, expresó en sus redes sociales su opinión:

“Ante los legítimos citatorios de la FGR, hablemos con objetividad: de un lado, en Chihuahua, hay una confesión explícita de la gobernadora María Eugenia Campos de vulnerar la Constitución bajo el pretexto de ‘eficacia’; del otro, en Sinaloa, acusaciones basadas en ‘testigos protegidos’, sin pruebas contra Rubén Rocha”.

PUBLICIDAD

Además, aseguró que lo que está sucediendo, especialmente con los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, no tiene nada que ver con la justicia:

“Lo que vemos no es justicia, sino la estrategia de la derecha internacional y agencias externas para estigmatizar a México. La soberanía no se somete a guiones extranjeros”.

Segob descarta “interés político” en los citatorios de la FGR

Un hombre y una mujer de pie frente al logo de la Fiscalía General de la República de México. El hombre lleva camisa clara, la mujer blazer oscuro y collar de perlas.
Dos altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) de México posan de pie frente al logo oficial de la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Segob aseguró que los citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa son un procedimiento legal sin interés político y que las personas convocadas comparecerán como testigos, en medio de dos indagatorias distintas: una por un narcolaboratorio localizado en la Sierra del Pinal y otra por acusaciones presentadas en una corte de Nueva York por presuntos nexos con Los Chapitos.

De los 10 citados en el caso Sinaloa, solo ocho podrían comparecer ante la FGR. El exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez se entregó a autoridades de Estados Unidos desde el 11 de mayo, mientras reportes extraoficiales indican que el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega habría hecho lo mismo.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación sostuvo que la FGR es un órgano constitucional autónomo y que sus actuaciones se desarrollan “con fundamento en la ley”. La dependencia también precisó que la institución “no tiene interés político”.

La aclaración oficial llegó horas después de que la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván acusó públicamente que el citatorio buscaba “dañar a los chihuahuenses” y “eliminar la institucionalidad del estado”.

Temas Relacionados

Ignacio MierMorenaRubén Rocha MoyaMaru Camposmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marina: incendio en dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz deja tres estudiantes atendidos por inhalación de humo

Las causas del siniestro se desconocen hasta el momento

Marina: incendio en dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz deja tres estudiantes atendidos por inhalación de humo

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

La fusión de música electrónica, autos de lujo y celebridades internacionales transformará el centro de la ciudad en una auténtica fiesta urbana que promete miles de asistentes y un ambiente inédito en la capital

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ecatepec este 24 de mayo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ecatepec este 24 de mayo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Guadalajara

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Guadalajara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

Este es el estado de salud de Alejandro Marcovich hoy 23 de mayo: amigo cercano da detalles ante rumores de su muerte

DEPORTES

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

Policías de la SSC detienen a dos personas por supuesta reventa para la final Pumas vs Cruz Azul

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2