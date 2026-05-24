“Es totalmente injusto”: Checo Pérez sobre su sanción en la carrera sprint de Canadá

Sergio Pérez sufrió sanción en la carrera sprint (X / Sergio Pérez)

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, realizó una de sus mejores actuaciones con la escudería Cadillac, hoy en la carrera sprint de Montreal rumbo al Gran Premio de Canadá en la Fórmula 1. Tras iniciar en el sitio 16, el volante tapatío adelantó a cinco rivales para ser el undécimo corredor en terminar la 'sprint race’.

Sin embargo, los comisarios penalizaron a Checo Pérez 10 segundos por un forzar a Liam Lawson a salir de la pista, acción que el mexicano considera “totalmente injusto”, pero destaca que este ha sido uno de los mejores días para Cadillac al estar cada vez más cerca de los puntos que, en la Fórmula 1, se traducen a millones de dólares en garantía al término de la campaña.

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“En mi opinión, es totalmente injusto, pero a pesar de eso, fue una excelente actuación. Nos las arreglamos para mantener muchos coches atrás, y sí, estoy muy contento con eso”, expresó a los micrófonos de la Fórmula 1 después de concluir la carrera sprint y saber de la sanción impuesta por la FIA que lo hizo caer del lugar 11 al 14.

¿Afectó la sanción a Checo?

Cabe recordar que en la ‘sprint race’ los primeros ocho en cruzar la meta sumarán unidades. El Ministro de Defensa había concluido undécimo, por lo que no añadiría puntos para Cadillac: Lo único que afecta es que era el mejor resultado para la historia del equipo estadounidense. Está sanción borra el registro obtenido por Checo Pérez, aunque terminar 14 tampoco esta mal porque había concluido en los lugares: 17. 16 y 15 en los últimos Grandes Premios.

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Saldrá desde la posición 20

Sergio Pérez El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) arrancará 17 en la Sprint. ( X / Sergio Pérez)

Después de cerrar la página de la carrera sprint, Pérez Mendoza prosiguió con la clasificación para el Gran Premio de Canadá, en el que no tuvo una dosis de fortuna y por consiguiente el jalisciense tendrá que pasar a sus rivales desde el antepenúltimo lugar de la parrilla, es decir, el puesto número 20.

“La carrera sprint de esta mañana fue increíble; fue realmente una gran actuación del equipo. La estrategia fue estupenda, sobre todo la de usar las gomas blandas. Nos equivocamos en Miami, pero hoy demostramos que teníamos el neumático adecuado; tomamos decisiones buenas y nos defendimos bien”, dijo Checo.

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“La clasificación fue otra cosa, fue más complicada, porque una vez que todos cuadraron sus ritmos, se ve más claro donde estamos. no aprovechamos al máximo la sesión y tuvimos un pequeño problema después de haber cambiado la configuración, así que fue difícil dar un vuelta”, explicó Sergio Pérez.

¿A qué hora comienza el GP de Canadá?

Formula One F1 - Canadian Grand Prix - Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada - May 22, 2026 Cadillac's Sergio Perez during practice REUTERS/Jennifer Gauthier

El Gran Premio de Canadá empezará a las 14:00 p.m (tiempo del Centro de la República Mexicana). Esta será la quinta carrera en lo que va de la temporada 2026, ya que los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita se cancelaron en abril por motivos relacionados a la guerra en Medio Oriente. Así le ha ido a Sergio Pérez con Cadillac hasta el momento:

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