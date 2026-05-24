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Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Junto a él fueron detenidos Edgardo “N”, alias “María Félix”, segundo al mando de la misma estructura, y Ángel “N”, presunto integrante del CJNG

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Es señalado como jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana. Crédito: FGE Veracruz
Es señalado como jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana. Crédito: FGE Veracruz

Abisaí “N”, alias “El Puerco”, identificado como jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana (CMV), también conocido como Fuerzas Especiales Grupo Sombra, fue detenido este 23 de mayo de 2026 durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Secretaría de Marina y autoridades estatales y ministeriales en los municipios de Coatzintla y Poza Rica, en el norte de Veracruz.

La captura se produjo en el marco de la investigación por el secuestro y muerte de Irma Hernández Cruz, maestra y líder de taxistas en Álamo Temapache.

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En sitio también fueron capturados el segundo al mando de la célula comandada por “El Puerco” y un supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México revelaron que el operativo partió de una denuncia ciudadana sobre la privación ilegal de la libertad de dos personas en Amatlán, Veracruz. Según los datos compartidos a este medio, las acciones generaron una afectación estimada superior a los 3 millones de pesos a las capacidades financieras del CMV y del CJNG.

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Reportes de medios locales señalan que “El Puerco” es la sexta persona detenida por el crimen.

La maestra y taxista fue secuestrada en 2025 y localizada sin vida en un predio

Irma Hernández Cruz era docente jubilada y líder de taxistas en Álamo Temapache. El 18 de julio de 2025 conducía un taxi en la ruta Álamo–Estero del Ídolo cuando fue privada de la libertad por sujetos armados en la zona centro de ese municipio.

Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue interceptada por un grupo armado cuando conducía un taxi; familiares y autoridades intensifican búsqueda sin avances hasta ahora. (X/@HugoGallardoSG)
Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue interceptada por un grupo armado cuando conducía un taxi; familiares y autoridades intensifican búsqueda sin avances hasta ahora. (X/@HugoGallardoSG)

Durante su cautiverio, habría sido mantenida bajo vigilancia constante y obligada a enviar mensajes intimidatorios dirigidos a otros taxistas, con el propósito de exigir pagos en favor del grupo delictivo. Posteriormente fue localizada sin vida en un predio.

La investigación apunta que el crimen estaría vinculado con la extorsión de transportistas en la entidad.

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo, fue secuestrada y asesinada presuntamente por integrantes de la Mafia Veracruzana. (Anayeli Tapia/Infobae)
Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo, fue secuestrada y asesinada presuntamente por integrantes de la Mafia Veracruzana. (Anayeli Tapia/Infobae)

Las investigaciones de la Fiscalía Regional Tuxpan establecieron la probable participación de Abisaí “N” en los hechos. La autoridad judicial emitió la orden de aprehensión dentro del cuaderno 283/2025, misma que fue cumplimentada este 23 de mayo.

El caso registró antecedentes en agosto de 2025. La entonces titular de la FGE Veracruz, Verónica Hernández Giadans, aseguró en conferencia de prensa que Irma Hernández, de 62 años, murió por tortura durante su secuestro, en contradicción con la versión de la gobernadora Rocío Nahle, quien el 28 de julio de ese año presentó a un perito que señaló como causa de muerte un infarto.

"Llevamos avances considerables", aseguró la fiscal de Veracruz Crédito: FGE Verecruz

En ese momento, la fiscalía ya había imputado a cuatro personas —Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Manuel “N”— por su presunta responsabilidad en la tortura y violencia ejercida durante el secuestro, quienes quedaron bajo prisión preventiva oficiosa

Esto se sabe sobre “El Puerco” y los otros detenidos

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, Abisaí “N”, alias “El Puerco”, fungía como jefe de plaza del CMV en la zona de Álamo y Cerro Azul.

Junto a él fue detenido Edgardo “N”, alias “María Félix”, segundo al mando de esa misma estructura criminal, y Ángel “N”, presunto integrante del CJNG.

Las mismas fuentes indicaron que las labores de inteligencia y seguimiento operativo condujeron a un campamento clandestino en Palma Sola, Coatzintla, donde se encontraban personas privadas de la libertad y desde donde integrantes del grupo delictivo agredieron a las fuerzas de seguridad.

Imagen de uno de los capturados tras los operativos. Crédito: Especial
Imagen de uno de los capturados tras los operativos. Crédito: Especial

Durante las acciones operativas se aseguraron armas largas, chalecos tácticos y equipos de comunicación. También fueron incautados diversos vehículos: algunos con reporte de robo y otros con aparentes logotipos de Pemex.

Con estas acciones, la Marina y las autoridades estatales debilitaron la estructura operativa del CMV y las capacidades financieras del CJNG en el norte de Veracruz.

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