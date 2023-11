Nervios traicionan a Xóchitl Gálvez; confirma que no invitaría a Alito Moreno a su gobierno

Xóchitl Gálvez aseguró que no invitaría a Alejandro Moreno a su gabinete Credito:Cuartoscuro

El próximo 19 de noviembre, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y representante del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, presentará de manera oficial su renuncia al Senado de la República debido a que se para entonces se habría registrado como precandidata presidencial y tras ello, dará inicio oficial a su precampaña para buscar suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Poder Ejecutivo federal. Aunque no hay nada oficial, la presidenciable ya piensa en quiénes serán los posibles integrantes de su gabinete y al parecer no piensa en involucrar a Alejandro Alito Moreno en éste.

Durante su más reciente visita al estado de Sonora, la integrante del PAN se reunió con la prensa local y nacional con el objetivo de abordar su propuesta de gobierno en caso de ser ella la que no solo llegue a figurar en la boleta electoral, sino que además se convierta en la posible sucesora de López Obrador y por ende, en la primera mujer en ser presidente de la República.

No obstante, al ser cuestionada sobre su posible gabinete presidencial y sobre todo a quiénes no tomaría en cuenta para ello, la senadora se apresuró a decir que no consideraría a Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni a Ignacio Ovalle, exdiputado federal y actual director de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Cabe destacar que mientras arrojaba ambos nombres, la integrante del PAN y aspirante a la presidencia intentaba pensar en más nombres de políticos que quedarían fuera de su posible gabinete presidencial, por lo que llamó la atención que dijo Alito, en referencia a Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien la ha apoyado en este camino por la presidencia de México; sin embargo, Gálvez Ruíz se frenó a decir el nombre completo pero las declaraciones ya habían sido grabadas.

“Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca. Ni a Alit... ni a Nacho Ovalle”; aseguró.

La aspirante a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez declaró que no tendría a varios políticos dentro de su gobierno, entre los que podría estar Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI Crédito: X @catrina_nortena

Estas declaraciones fueron motivo para que internautas resaltaran que, a pesar de haber formado la alianza en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el fin de quitar a la izquierda del poder, ni siquiera había una buena relación entre los que conforman la misma, es decir, el PAN, PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No se quieren ni entre ellos … porque se conocen… son descarados y sinvergüenzas”; “Esa señora no sabe ni como se llama, la ignorancia en todo su esplendor y según estudio!” o “Gracias, gracias @ClaudioXGG por haber elegido a tu gelatina como candidata! Es perfecta para hundir a la derecha mexicana, mereces un reconocimiento en la mañanera como dice AMLO!”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en plataformas digitales.

Xóchitl Gálvez será la primera en registrarse

Mientras el video en cuestión grabado en Sonora ha dado mucho de qué hablar sobre posibles problemas entre los integrantes de la alianza opositora, la senadora se mantiene enfocada en su registro como precandidata a la presidencia, acto que se sabe, se llevará a cabo antes que Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación se registre para este importante proceso.

Fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés el que confirmó que la legisladora, tras renunciar a su actual cargo, se registrará en la sede del partido blanquiazul el 8 de noviembre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Xóchitl Gálvez será la primera en registrarse como precandidata a la presidencia (Foto: X/XochitlGalvez)

Con la difusión de un video en redes sociales, el dirigente del partido al que Gálvez Ru´+iz pertenece, remarcó que la llegada de la senadora a las instalaciones del PAN será en punto de las 10:30 horas y media hora después contará con el registro oficial tras ser ella electa como representante de los tres partidos que buscan derrocar a la izquierda. .

El dirigente nacional del PAN, invitó a todos los militantes del partido y seguidores de Xóchitl Gálvez a ser parte de su registro como precandidata a la presidencia de la República. Crédito: X @MarkoCortes

“Hagamos juntos que esa esperanza que ha despertado Xóchitl se mantenga viva, se mantenga fuerte para corregir el rumbo de México”.