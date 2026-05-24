Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

El gesto generó una ola de comentarios y muestras de cariño para la pareja, que es una de las más visibles del deporte y el espectáculo en México. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprendió a sus seguidores con un mensaje lleno de emoción para su esposa, Fernanda Gómez, con motivo de su quinto aniversario de bodas. “Felices 5 años de casados, mi hermosura. Que sean muchísimos años más juntos, llenos de amor, felicidad y momentos inolvidables. Te amo”, escribió en redes sociales junto a una imagen de ambos.

El gesto generó una ola de comentarios y muestras de cariño para la pareja, que es una de las más visibles del deporte y el espectáculo en México.

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Desde 2016, la relación entre Canelo Álvarez y Fernanda Gómez ha sido parte de la conversación pública. Tras conocerse en un restaurante, vivieron una historia marcada por altibajos, incluyendo una breve separación en 2018.

En ese periodo nació su primera hija en común, María Fernanda, el 28 de diciembre de 2017. A pesar de la distancia, ambos compartieron la crianza de la niña y, posteriormente, retomaron su relación, fortaleciéndose como familia.

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La vida familiar de Canelo Álvarez y Fernanda Gómez

Fernanda Gómez es empresaria en el sector de la belleza y la moda, y suele integrar a sus hijas en actividades cotidianas. La pareja tuvo a su segunda hija, Eva Victoria, el 8 de agosto de 2025. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

El matrimonio entre Saúl Álvarez y Fernanda Gómez se celebró en dos ceremonias: la civil en Punta Mita, Nayarit, el 15 de mayo de 2021, y la religiosa en la Catedral de Guadalajara una semana después.

A estos eventos asistieron familiares, amigos y figuras del espectáculo como Maluma y J Balvin. Desde entonces, la pareja comparte momentos de su vida familiar en redes sociales, mostrando una imagen de cercanía y estabilidad.

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Fernanda Gómez es empresaria en el sector de la belleza y la moda, y suele integrar a sus hijas en actividades cotidianas. La pareja tuvo a su segunda hija, Eva Victoria, el 8 de agosto de 2025.

El nacimiento fue anunciado con entusiasmo en redes sociales y, meses después, compartieron por primera vez imágenes de la bebé. Eva Victoria acompañó a su padre en el gimnasio, vestida con un uniforme personalizado, lo que provocó ternura entre sus seguidores.

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Además de María Fernanda y Eva Victoria, Canelo Álvarez es padre de cinco hijos en total, fruto de relaciones anteriores. Su primogénita, Emily Cinnamon, nació en 2008 con Karen Beltrán. También es padre de Mía Ener, con Valeria Quiroz, y de Saúl Adiel, con Nelda Sepúlveda. El boxeador ha reiterado en varias ocasiones que la familia es su principal motor y que mantiene una relación activa con todos sus hijos.

Canelo Álvarez y su viaje a Egipto

El evento generó cobertura tanto en medios deportivos como de espectáculos, resaltando la capacidad del mexicano para combinar su faceta familiar con la exigencia profesional. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

La emotiva dedicatoria de aniversario coincidió con la gira internacional de Canelo Álvarez. El púgil viajó a Egipto para el primer cara a cara frente a Christian Mbilli, su próximo rival, en un evento promocional realizado frente a las Pirámides de Giza.

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Ambos boxeadores participaron en una conferencia de prensa que buscó dar visibilidad global al combate programado para el 12 de septiembre de 2026 en Arabia Saudita.

El púgil viajó a Egipto para el primer cara a cara frente a Christian Mbilli, su próximo rival, en un evento promocional realizado frente a las Pirámides de Giza. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Durante su estancia en Egipto, Álvarez fue acompañado por su equipo y compartió momentos con figuras del boxeo. El evento generó cobertura tanto en medios deportivos como de espectáculos, resaltando la capacidad del mexicano para combinar su faceta familiar con la exigencia profesional.

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El boxeador Canelo Álvarez realiza una visita turística al complejo de las Pirámides de Giza en Egipto. (@canelo/Instagram)

Detalles de la próxima pelea

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli será por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mbilli llega invicto con una marca profesional de 29 victorias y un empate, mientras que Álvarez buscará recuperar protagonismo tras su derrota en septiembre de 2025 ante Terence Crawford.

El combate, bajo el lema “México contra el Mundo”, será la única presentación de Álvarez este año y se celebrará en el contexto de las fiestas patrias mexicanas.

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La función será transmitida en vivo desde Riad y reunirá a celebridades y figuras del deporte, en una noche donde el espectáculo y el boxeo se unen en un escenario internacional de alto impacto.