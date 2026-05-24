Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

La cita fusionará la cultura automotriz con la música electrónica en una celebración masiva y gratuita para miles de asistentes en el corazón de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Monumento a la Revolución se prepara para recibir uno de los eventos gratuitos más esperados del año: Deadmau5 ofrecerá un concierto único el 10 de junio como parte del cierre del rally internacional Gumball 3000.

La cita fusionará la cultura automotriz con la música electrónica en una celebración masiva y gratuita para miles de asistentes en el corazón de la Ciudad de México.

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El espectáculo, anunciado por las redes oficiales del rally y del propio artista, marca el regreso de Joel Thomas Zimmerman, conocido globalmente como Deadmau5, a tierra mexicana.

El show será el acto principal de la clausura del Gumball 3000, una travesía de seis días que parte el 5 de junio desde Miami y concluye en CDMX el 10 de junio.

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Más de cien superdeportivos e hiperdeportivos, conducidos por celebridades internacionales, influencers, atletas y empresarios de más de 40 países, llegarán a la meta final justo para dar pie al concierto electrónico.

Detalles del evento en el Monumento a la Revolución

El cartel promocional del Gumball 3000 Festival anuncia la presentación de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México el 10 de junio, un evento gratuito para el público. (Deadmou5/ Gumball 3000)

El concierto de Deadmau5 será totalmente gratuito y abierto al público en el Monumento a la Revolución. Hasta el momento, los organizadores no han precisado el horario de inicio ni el resto de artistas invitados, pero han instado a los interesados a seguir las redes sociales del Gumball 3000 para actualizaciones.

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Esta edición, titulada “Road to the World Cup”, busca unir el entusiasmo por la Copa Mundial de 2026 con la pasión por los autos y la música de vanguardia.

La llegada de la caravana automovilística está prevista para el mismo día, por lo que se espera una auténtica fiesta urbana donde convergerán beats electrónicos, motores de lujo y una multitud de seguidores. El formato del evento, que mezcla exhibición de vehículos con conciertos y actividades públicas, ha sido clave en el atractivo global del Gumball 3000.

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Publicación oficial del evento

En la publicación oficial de instagram puede leerse:

“Deadmau5 encabezará el Gumball Festival en la Ciudad de México el 10 de junio

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El ícono de la música electrónica será el encargado principal del Gumball Festival en la Ciudad de México el 10 de junio 🇲🇽🚨

Deadmau5 llevará su sonido legendario al escenario del Gumball para una actuación inolvidable 🤩

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De Miami a la Ciudad de México, cruzaremos la meta con una noche masiva de música y más de 100 superautos, todo completamente gratis para que los fans lo disfruten 🏁⚡️

Muy pronto se anunciarán más artistas del cartel…"

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Gumball 3000: cultura automotriz y entretenimiento internacional

La edición 2026 parte de Miami el 5 de junio y cruza por Monterrey y San Miguel de Allende antes de culminar en la Ciudad de México el 10 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gumball 3000 es un rally internacional fundado en 1999, famoso por recorrer diversas ciudades del mundo con rutas que no buscan la competencia profesional, sino la experiencia, la exhibición y el entretenimiento. A lo largo de sus ediciones, el rally ha visitado Europa, Asia, Medio Oriente y América, involucrando a coleccionistas, pilotos, artistas y marcas de alto perfil.

La edición 2026 parte de Miami el 5 de junio y cruza por Monterrey y San Miguel de Allende antes de culminar en la Ciudad de México el 10 de junio.

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En la meta, los asistentes podrán admirar más de cien vehículos exclusivos y presenciar actuaciones musicales encabezadas por Deadmau5. El evento ha contado en años recientes con figuras como Alan Walker, Afrojack, The Sidemen y Elettra Lamborghini, consolidando su perfil de plataforma para la música y el espectáculo global.

Deadmau5: biografía y carrera internacional

Joel Thomas Zimmerman, nacido en 1981 en Niagara Falls, Canadá, es el nombre detrás de Deadmau5. Su interés por la música surgió en la adolescencia, y saltó a la fama internacional entre 2008 y 2009 con el lanzamiento de Random Album Title. Deadmau5 se distingue por explorar géneros como el house progresivo, techno y glitch, y por el uso de tecnología avanzada en sus presentaciones.

El nombre Deadmau5 proviene de una anécdota personal: tras encontrar un ratón muerto en una computadora, la historia se viralizó en internet y el apodo terminó siendo su identidad artística. Su icónica máscara de ratón se ha convertido en un símbolo de la cultura electrónica y es inseparable de su imagen pública.

Reconocimiento global y presencia en festivales

Deadmau5 es considerado uno de los productores y DJs más influyentes y técnicamente dotados del siglo XXI. Sus temas como Ghosts ’n’ Stuff, Strobe, Raise Your Weapon, The Veldt o I Remember han marcado la escena electrónica y lo han llevado a encabezar festivales internacionales como Tomorrowland, Ultra Music Festival y EDC.

El artista es célebre por sus espectáculos visuales, escenarios futuristas y sets complejos, que combinan música y tecnología de manera innovadora. Su presencia en eventos masivos y su capacidad para reinventar el espectáculo electrónico lo han convertido en referente para nuevas generaciones de artistas y fans.

Celebridades y ambiente en CDMX

La fiesta del Gumball 3000 en CDMX contará con la participación de personalidades del entretenimiento, la música y el deporte, así como con la presencia de influencers y creadores de contenido. Entre la exhibición de autos y el concierto de Deadmau5, la jornada promete atraer a miles de personas y transformar el centro de la ciudad en un espacio de encuentro para la cultura pop y la música electrónica.

Aunque los detalles logísticos y de acceso aún no se han revelado, la expectativa crece en redes sociales y entre la comunidad EDM de México. La combinación de superautos, celebridades y un ícono de la música electrónica internacional como Deadmau5 anticipa una noche memorable para todos los asistentes.