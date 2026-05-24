México

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

La fusión de música electrónica, autos de lujo y celebridades internacionales transformará el centro de la ciudad en una auténtica fiesta urbana que promete miles de asistentes y un ambiente inédito en la capital

Guardar
Google icon
Una persona con una máscara negra de grandes orejas y ojos y boca de luz verde, vistiendo una camiseta verde, de pie frente al iluminado Monumento a la Revolución de noche.
La cita fusionará la cultura automotriz con la música electrónica en una celebración masiva y gratuita para miles de asistentes en el corazón de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Monumento a la Revolución se prepara para recibir uno de los eventos gratuitos más esperados del año: Deadmau5 ofrecerá un concierto único el 10 de junio como parte del cierre del rally internacional Gumball 3000.

La cita fusionará la cultura automotriz con la música electrónica en una celebración masiva y gratuita para miles de asistentes en el corazón de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El espectáculo, anunciado por las redes oficiales del rally y del propio artista, marca el regreso de Joel Thomas Zimmerman, conocido globalmente como Deadmau5, a tierra mexicana.

El show será el acto principal de la clausura del Gumball 3000, una travesía de seis días que parte el 5 de junio desde Miami y concluye en CDMX el 10 de junio.

PUBLICIDAD

Más de cien superdeportivos e hiperdeportivos, conducidos por celebridades internacionales, influencers, atletas y empresarios de más de 40 países, llegarán a la meta final justo para dar pie al concierto electrónico.

Detalles del evento en el Monumento a la Revolución

Póster del Gumball 3000 Festival con Deadmau5. Muestra la cabeza de Deadmau5, el Monumento a la Revolución y una multitud bajo colores de la bandera mexicana
El cartel promocional del Gumball 3000 Festival anuncia la presentación de Deadmau5 en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México el 10 de junio, un evento gratuito para el público. (Deadmou5/ Gumball 3000)

El concierto de Deadmau5 será totalmente gratuito y abierto al público en el Monumento a la Revolución. Hasta el momento, los organizadores no han precisado el horario de inicio ni el resto de artistas invitados, pero han instado a los interesados a seguir las redes sociales del Gumball 3000 para actualizaciones.

Esta edición, titulada “Road to the World Cup”, busca unir el entusiasmo por la Copa Mundial de 2026 con la pasión por los autos y la música de vanguardia.

La llegada de la caravana automovilística está prevista para el mismo día, por lo que se espera una auténtica fiesta urbana donde convergerán beats electrónicos, motores de lujo y una multitud de seguidores. El formato del evento, que mezcla exhibición de vehículos con conciertos y actividades públicas, ha sido clave en el atractivo global del Gumball 3000.

Publicación oficial del evento

En la publicación oficial de instagram puede leerse:

“Deadmau5 encabezará el Gumball Festival en la Ciudad de México el 10 de junio

El ícono de la música electrónica será el encargado principal del Gumball Festival en la Ciudad de México el 10 de junio 🇲🇽🚨

Deadmau5 llevará su sonido legendario al escenario del Gumball para una actuación inolvidable 🤩

De Miami a la Ciudad de México, cruzaremos la meta con una noche masiva de música y más de 100 superautos, todo completamente gratis para que los fans lo disfruten 🏁⚡️

Muy pronto se anunciarán más artistas del cartel…"

Gumball 3000: cultura automotriz y entretenimiento internacional

Collage de imágenes que muestran un jet privado sobre una isla tropical, manos con tarjetas de crédito, un auto deportivo blanco, mesas de lujo y una bolsa con relojes.
La edición 2026 parte de Miami el 5 de junio y cruza por Monterrey y San Miguel de Allende antes de culminar en la Ciudad de México el 10 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gumball 3000 es un rally internacional fundado en 1999, famoso por recorrer diversas ciudades del mundo con rutas que no buscan la competencia profesional, sino la experiencia, la exhibición y el entretenimiento. A lo largo de sus ediciones, el rally ha visitado Europa, Asia, Medio Oriente y América, involucrando a coleccionistas, pilotos, artistas y marcas de alto perfil.

La edición 2026 parte de Miami el 5 de junio y cruza por Monterrey y San Miguel de Allende antes de culminar en la Ciudad de México el 10 de junio.

En la meta, los asistentes podrán admirar más de cien vehículos exclusivos y presenciar actuaciones musicales encabezadas por Deadmau5. El evento ha contado en años recientes con figuras como Alan Walker, Afrojack, The Sidemen y Elettra Lamborghini, consolidando su perfil de plataforma para la música y el espectáculo global.

Deadmau5: biografía y carrera internacional

Joel Thomas Zimmerman, nacido en 1981 en Niagara Falls, Canadá, es el nombre detrás de Deadmau5. Su interés por la música surgió en la adolescencia, y saltó a la fama internacional entre 2008 y 2009 con el lanzamiento de Random Album Title. Deadmau5 se distingue por explorar géneros como el house progresivo, techno y glitch, y por el uso de tecnología avanzada en sus presentaciones.

El nombre Deadmau5 proviene de una anécdota personal: tras encontrar un ratón muerto en una computadora, la historia se viralizó en internet y el apodo terminó siendo su identidad artística. Su icónica máscara de ratón se ha convertido en un símbolo de la cultura electrónica y es inseparable de su imagen pública.

Reconocimiento global y presencia en festivales

Deadmau5 es considerado uno de los productores y DJs más influyentes y técnicamente dotados del siglo XXI. Sus temas como Ghosts ’n’ Stuff, Strobe, Raise Your Weapon, The Veldt o I Remember han marcado la escena electrónica y lo han llevado a encabezar festivales internacionales como Tomorrowland, Ultra Music Festival y EDC.

El artista es célebre por sus espectáculos visuales, escenarios futuristas y sets complejos, que combinan música y tecnología de manera innovadora. Su presencia en eventos masivos y su capacidad para reinventar el espectáculo electrónico lo han convertido en referente para nuevas generaciones de artistas y fans.

Celebridades y ambiente en CDMX

La fiesta del Gumball 3000 en CDMX contará con la participación de personalidades del entretenimiento, la música y el deporte, así como con la presencia de influencers y creadores de contenido. Entre la exhibición de autos y el concierto de Deadmau5, la jornada promete atraer a miles de personas y transformar el centro de la ciudad en un espacio de encuentro para la cultura pop y la música electrónica.

Aunque los detalles logísticos y de acceso aún no se han revelado, la expectativa crece en redes sociales y entre la comunidad EDM de México. La combinación de superautos, celebridades y un ícono de la música electrónica internacional como Deadmau5 anticipa una noche memorable para todos los asistentes.

Temas Relacionados

Música ElectrónicaConciertos MéxicoMundial 2026CDMXDeadmou5conciertoGratisConciertos GratisAutomovilismoDJMonumento a la Revoluciónmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ecatepec este 24 de mayo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ecatepec este 24 de mayo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Guadalajara

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Guadalajara

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

México: el pronóstico del tiempo para Mérida este 24 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: el pronóstico del tiempo para Mérida este 24 de mayo

Estudiantes del IPN rechazan mesa de diálogo con Mario Delgado: “Queremos soluciones”

Los alumnos advierten que no liberarán las instalaciones de Canal Once sin respuestas claras y formales

Estudiantes del IPN rechazan mesa de diálogo con Mario Delgado: “Queremos soluciones”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

Este es el estado de salud de Alejandro Marcovich hoy 23 de mayo: amigo cercano da detalles ante rumores de su muerte

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

DEPORTES

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

Policías de la SSC detienen a dos personas por supuesta reventa para la final Pumas vs Cruz Azul

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2