Sheinbaum destaca acuerdo comercial con la Unión Europea durante anuncio de “Precio justo del cacao” en Tabasco

Claudia Sheinbaum anunció un proyecto para el "precio justo" del cacao en Tabasco. (Foto: Presidencia)

Este 23 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Comalcalco, Tabasco, el proyecto Precio Justo para el Cacao, un esquema de precio de garantía que vinculará directamente a los pequeños productores con la comercialización del Chocolate Bienestar y que se apoyará en el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, firmado el pasado viernes, para abrir mercados de exportación sin intermediarios.

Planta agroindustrial arranca en septiembre

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, anunció que en septiembre comenzará la construcción de la Planta Agroindustrial de Chocolate Bienestar en Comalcalco con una inversión estimada de 110 millones de pesos. La meta es inaugurarla en el primer semestre de 2027.

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La instalación operará inicialmente con 600 toneladas de maquila de cacao seco. Para 2030, la nave en construcción tendrá capacidad para mil toneladas. En 2025, el acopio fue de 149 toneladas en beneficio de mil 300 pequeños productores; para 2026 el objetivo es 270 toneladas, con un avance ya registrado de 224 y una inversión social de 59 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum anunció un proyecto para el "precio justo" del cacao en Tabasco. (Foto: Presidencia)

El acuerdo con la Unión Europea, palanca para exportar sin intermediarios

Sheinbaum subrayó que el acuerdo comercial firmado este viernes con la Unión Europea abre la puerta para exportar cacao a Europa y que las ganancias lleguen directamente a los productores del campo.

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“Nosotros pensamos que estos Acuerdos Comerciales pueden favorecer a grandes empresas, pero tenemos que garantizar que beneficien desde abajo, que beneficien al pueblo, porque esa es la diferencia de los gobiernos de antes y de los gobiernos de la Transformación”, sostuvo.

El proyecto contará con la participación del Gobierno de México a través de Alimentación para el Bienestar, el Gobierno de Tabasco, el Ayuntamiento de Comalcalco y los productores de la entidad. En dos semanas, las dependencias involucradas presentarán la propuesta a la presidenta y, posteriormente, a los productores.

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Claudia Sheinbaum anunció un proyecto para el "precio justo" del cacao en Tabasco. (Foto: Presidencia)

“Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate, eso significa Chocolate para el Bienestar, ya no solo desde Alimentación para el Bienestar, sino vinculando a todos los productores para que les llegue directo la ganancia del chocolate, garantizando el precio del cacao”, afirmó Sheinbaum.

17 mil productores sostienen una industria de 1.8 millones de dólares anuales

El gobernador de Tabasco Javier May Rodríguez precisó que 17 mil pequeños productores sostienen la economía local del cacao y que el año pasado generaron una producción valuada en un millón 800 mil dólares.

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La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco Katia Ornelas Gil destacó que el sector ha impulsado la Ruta del Cacao y el Chocolate, reconocida como la más importante a nivel nacional, y que la construcción de la Fábrica de Chocolate permitirá a los visitantes presenciar el proceso de transformación del grano.

Claudia Sheinbaum anunció un proyecto para el "precio justo" del cacao en Tabasco. (Foto: Presidencia)

La productora Deysi de la Cruz Ricardez agradeció el respaldo presidencial y se comprometió a entregar el mejor cacao del mundo.

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México y la Unión Europea firman acuerdo comercial que elimina barreras arancelarias

El pasado 22 de mayo, la presidenta junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, firmaron el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. Este pacto abre el acceso a un mercado de 450 millones de personas en 27 países y contempla una inversión europea de 100 mil millones de pesos.

La eliminación de barreras arancelarias es uno de los puntos centrales, especialmente para productos agrícolas y del sector automotriz, mientras que el tratado aún debe ser ratificado por el Senado de la República.

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Aguacate, tequila, mezcal y berries mexicanas podrán entrar libres de arancel al mercado europeo.

La industria automotriz, autopartes y manufactura mexicana tendrán acceso preferencial y sin barreras.

Cinco productos mexicanos con denominación de origen, como Café Chiapas y Vainilla de Papantla, recibirán protección legal en Europa contra imitaciones.

Claudia Sheinbaum firma Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. (Foto: Presidencia)

La meta oficial es incrementar en 50% las exportaciones mexicanas hacia Europa para 2030, pasando de 23 mil 800 millones a 36,100 millones de dólares. Además, el acuerdo incluye cooperación en materia de seguridad, medio ambiente y derechos humanos. Las autoridades mexicanas destacan que esta nueva etapa comercial representa igualdad y confianza mutua para ampliar el comercio exterior mexicano y diversificar la economía nacional.