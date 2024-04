Exdirector de la Conade explota contra Ana Guevara por no apoyar a la nadadora María Mata: “Pagó todo de su bolso y ni entrenador tiene”

La nadadora busca su boleto a París 2024, pero la Conade ni el COM la ha apoyada. (Instagram @Marijomata & Cuartoscuro)

María José Mata Cocco se encuentra en un verdadero vía crucis por la obtención de su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024 al no contar con el apoyo de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) que dirige Ana Gabriela Guevara.

De acuerdo con el exdirector de la Conade, Nelson Vargas, explotó contra la exvelocista por no apoyar a la nadadora María, quien ha tenido que costear sus gastos de su propia bolsa para viajar a Europa, Qatar y República Dominicana en la búsqueda de su boleto a los juegos Olímpicos de París 2024.

“¿Les parece justo que la mejor nadadora de nuestro país, Mía Mata Cocco, vaya a una competencia a República Dominicana a dar marca para los Juegos Olímpicos París 2024, sola, sin entrenador y con sus propios recursos?”, escribió Vargas en su columna publicada en el Diario El Universal.

“Y hace un mes y medio se fue con su dinero a un campamento en Europa para entrenar con las mejores mariposistas del mundo, seguido del campamento en Doha y al Campeonato Mundial igual ahí, en Qatar”, agregó.

Comité Olímpico ignora a María Matta

Marijo presumiendo sus medallas conseguidas en los recientes Juegos Panamericanos. (Instagram @marijomata)

Asimismo, el también empresario señaló que el Comité Olímpico Mexicano (COM) ha ignorada a la nadadora, y es que después que Ana Gabriela Guevara quitó las becas y recursos a los atletas de disciplinas acuáticas desde enero de 2023, el segundo organismo deportivo no lo hace con todo al existir un fideicomiso en el que se sumaron varios patrocinadores.

“A los dirigentes deportivos se les olvida, cuando terminan Centroamericanos y Panamericanos, lo que hace la natación y los nadadores, y ya no les hacen caso, los dejan en el olvido. La ilusión de cualquier deportista es ir a unos Juegos Olímpicos y estos jóvenes no desisten en lograrlo. Es un puñado de no más de ocho los que pueden aspirar a dar marca; quizá se pueden reducir a tres con Mata Cocco, Jorge Ida y el ya clasificado Miguel de Lara. Pero también están Gabriel Castaño y Andrés Dupont”, destacó.

La nadadora demostró ser una gran competidora en Barranquilla y San Salvador. (Instagram @marijomata)

“Ya en este ciclo olímpico logramos hacer un fideicomiso, con gran apoyo de la iniciativa privada, para apoyar a los nadadores que tengan la posibilidad de estar en los 16 mejores nadadores en busca de los olímpicos. Se ha aportado lo más que se ha podido, pero a veces no es suficiente. Y me voy a olvidar de la Conade, que queda claro, no haría nada, para hablar del COM y la oportunidad que tiene de ayudar a estos muchachos y muchachas”, agregó.

Cabe resaltar que María Matta logró ganar ocho medallas en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce) y de la plata en 200 metros mariposa en los Panamericanos de Santiago también el año pasado.

En caso de que María José Matta logre clasificarse a París 2024, se uniría a Miguel de Lara, que de momento es el único nadador mexicano clasificado a la justa olímpica.