Así fue como Paul Banks anunció el concierto gratuito de Interpol en el Zócalo de la CDMX | VIDEO

El próximo 20 de abril la banda estadounidense tocará ante sus fans mexicanos en uno de los recintos más grandes de la capital. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer quién será el artista que se presente en el Zócalo para uno de los conciertos masivos más esperados en la CDMX. Se trata de Interpol, la banda de rock neoyorquina tocará el próximo 20 de abril ante sus millones de fans mexicanos totalmente gratis.

“Aquí hemos escuchado muchos géneros de música, estuvieron los sonideros, Silvio Rodríguez, Los Fabulosos Cadillacs, La Sonora Santanera... pero también nos estaban pidiendo que viniera esta importante banda de rock en inglés, Interpol”, señaló el jefe de Gobierno, Martí Batres.

Por su parte, el líder y vocalista de la aclamada agrupación, Paul Banks apareció muy sonriente en un videoclip donde se le veía caminando mientras cargaba a su bebé, e invitó a sus fans a no perderse su próximo show en México.

Paul Banks, vocalista de Interpol, aseguró que están emocionados por tocar en un sitio histórico de la CDMX. (X/@martibatres)

“Hola a todos, los saluda Paul Banks de Interpol, solo quería que supieran la emocionante noticia de que Interpol estará tocando en el Zócalo, el corazón de la Ciudad de México. El sábado 20 de abril y es gratis para todos nuestros fans mexicanos y a cualquiera que se sienta dispuesto a llegar o esté por allá. Por favor vengan y únanse a nosotros. Estamos emocionados de tocar en un lugar tan histórico y bello; así que esperamos verlos ahí para hacerlo más especial”.

De igual manera, Interpol compartió la gran noticia por medio de sus redes sociales, donde aseguraron que se encuentran realmente emocionados, “¡Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico! Vamos a ponerle ganas, así que vayan o ‘be square’, como dicen”, escribió el grupo estadounidense.

El cartel del evento muestra una fotografía de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en tonos rojos, donde puede leerse también la fecha y hora del evento masivo en una elegante tipografía.

La agrupación estadounidense tocará el próximo 20 de abril en el Zócalo de la CDMX. (@CulturaCiudadMx)

Cabe recordar que Interpol se había presentado hace apenas un año en el país, la icónica agrupación formó parte de la increíble alineación del festival, The World Is A Vampire, el cual fue organizado por Billy Corgan de The Smashing Pumpkins en marzo de 2023.

A pesar de que los neoyorquinos han tocado ya en varios festivales y en conciertos en solitario, sus seguidores mexicanos se siguen emocionando y recibiendo como si fuera la primera vez al grupo fundado en 1997. Interpol está integrada por Paul Banks (vocalista, guitarrista, bajista), Daniel Kessler (guitarrista) y Sam Fogarino (baterista).

La banda ganó reconocimiento internacional en 2002 con su álbum debut “Turn on the Bright Lights”, aclamado por la crítica y considerado uno de los mejores álbumes del año por diversas publicaciones especializadas.