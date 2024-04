Filtran orden de aprehensión contra Patricio Cabezut; revelan dato clave de su caso por presunto abuso sexual

Patricio Cabezut fue denunciado penalmente por su ex esposa, la conductora Aurea Zapata, de presunto abuso sexual en agravio de sus hijas. Foto: @patriciocabezut, Instagram

Tres días después de dar a conocer que existía una ficha de búsqueda contra el presentador Patricio ‘N’ por presunta agresión sexual en agravio de sus hijas, el reportero de nota roja Carlos Jiménez, conocido como ‘C4Jiménez’, filtró la orden de aprehensión emitida por el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Jiménez compartió el documento en X y posteriormente concedió una entrevista al matutino Sale el Sol, donde dio detalles del caso, como que la orden fue emitida el pasado 22 de marzo y que el presentador es considerado por las autoridades como prófugo de la justicia.

“LA ORDEN de APREHENSIÓN Vs @patriciocabezut por ABUSO SEXUAL AGRAVADO Es la orden con la q un juez del @PJCDMX ordena detener y encarcelar al conductor. Está acusado de abusar de sus dos hijas. Fue librada hace una semana. Agentes de la @FiscaliaCDMX lo buscan para encarcelarlo”, se lee en su tuit, donde destaca una captura de pantalla del documento.

El reportero Carlos Jiménez divulgó en X la orden de aprehensión contra Patricio 'N'. Foto: @c4jimenez, X

Para profundizar sobre el caso, Jiménez concedió una entrevista a los periodistas Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado para el segmento “Pájaros en el Alambre”. Al ser cuestionado sobre la naturaleza del proceso legal, Jiménez dijo que se trataba de una investigación delicada; pero hizo hincapié en que la FGJCDMX recabó pruebas contundentes para armar la carpeta de investigación:

“Él tendrá que ser detenido, tengo entendido que las autoridades lo han estado buscando en distintos (lugares). Han estado siguiendo su vehículo. Él ya tiene apagado su teléfono celular, no se ha parado por su casa... Él está huyendo y escondiéndose”, contó el reportero, cuyas fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia y Poder Judicial de la Ciudad de México, suelen brindarle información de primera mano sobre casos mediáticos.

De acuerdo con Jiménez, la defensa legal de la presentadora Aurea Zapata, ex pareja de Patricio ‘N’, recurrió al programa ‘Antenas’ para acreditar el presunto abuso sexual contra sus hijas. No obstante, reveló que el estudio fue solicitado de manera particular y la FGJCDMX solo acreditó los resultados de dicho estudio, información que era inédita.

De acuerdo con Jiménez, la defensa legal de la presentadora Aurea Zapata, ex pareja de Patricio ‘N’, recurrió al programa ‘Antenas’ para acreditar el presunto abuso sexual contra sus hijas. (Instagram: @aureazapata1).

¿Qué es ‘Antenas’ y cuál es su papel en casos infantiles?

En el ámbito de la psicología infantil, la herramienta digital Antenas ha estado desempeñando un papel crucial en la identificación y análisis de posibles casos de trauma en niños. Su función principal radica en explorar, recopilar y examinar las respuestas de los menores que podrían haber experimentado algún tipo de abuso durante su infancia.

Desarrollado por la psicóloga mexicana Julia Borbolla hace más de una década, Antenas se presenta como un ‘títere interactivo digital’ diseñado para conversar con menores sobre una variedad de temas delicados. Es importante destacar que siempre hay un especialista psicológico supervisando las interacciones desde el otro lado de la pantalla.

Lo notable de ‘Antenas’ es que carece de sexo o edad, y además evita interactuar con adultos, ya que “no le gustan”, según menciona Borbolla. Esta característica permite que los niños se sientan libres de expresarse sin prejuicios y, en solo una o dos sesiones, confíen plenamente en la herramienta y compartan toda la información relevante sobre su experiencia.

Según un artículo de la Corporación Británica de Radiodifusión, esta herramienta digital ha demostrado ser altamente eficaz, permitiendo a los especialistas obtener más información en menos tiempo en comparación con los métodos tradicionales de seguimiento utilizados con víctimas de delitos infantiles.