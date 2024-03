¿Qué es ‘Antenas’, la herramienta que habría revelado el presunto abuso sexual de Patricio Cabezut contra sus hijas?

El conductor está prófugo de la justicia. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Durante la mañana de este viernes 29 de marzo trascendió nueva información sobre el caso Patricio Cabezut-Aurea Zapata. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el presentador de televisión mexicano tiene una orden de aprehensión en su contra por presunto abuso sexual en contra de sus hijas Ana Lucía y Fátima, agresiones que habrían quedado al descubierto gracias a una herramienta digital llamada ‘Antenas’.

“Se busca a Patricio Cabezut por abuso sexual vs sus hijas. Un juez ordenó detener a @patriciocabezut acusado de agredir sexualmente a las niñas. La @FiscaliaCDMX ya lo busca. La herramienta virtual ‘Antenas’ reveló que sus hijas padecían trauma por las agresiones que sufrieron”, informó el periodista en su cuenta de X.

Se desconoce cuándo se aplicaron estas pruebas a ambas niñas, sin embargo, se sabe que el resultado que arrojaron habría sido determinante para que un juez de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) girara una orden de aprehensión en contra del conductor.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata se encuentran en un pleito legal por divorcio y demanda, en el que sus hijas están de por medio (Foto: Instagram/@saleelsoltv)

¿Qué es ‘Antenas’ y cuál es su papel en casos infantiles?

Se trata de un desarrollo digital especializado en en indagar, recopilar y analizar respuestas de menores de edad que habrían sufrido algún trauma durante su infancia. En este caso, la interacción de Ana Lucía y Fátima habría arrojado resultados positivos de abuso sexual en contra de su padre, Patricio Cabezut.

De acuerdo con un artículo publicado por la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) en su periódico digital, Antenas fue diseñado por la psicóloga mexicana Julia Borbolla hace más de una década y consiste en un ‘títere interactivo digital’ que conversa con menores de edad sobre diferentes temas. Es decir, siempre hay un especialista del otro lado de la pantalla.

Durante la charla, el personaje plantea preguntas relacionadas con la situación de violencia, abuso o trauma que habrían sufrido con la intención de que las víctimas infantiles cuenten sus experiencias.

Los niños suelen externar sus emociones, sentimientos y traumas en un contexto de confianza. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Antenas no tiene sexo ni edad y además no se relaciona con adultos “porque no le gustan”, según Borbolla. Los niños hablan con él sin ningún tipo de prejuicio y se sienten tan libres que en una o dos sesiones se lo cuentan todo”, se lee en el artículo de la BBC.

Tras varios años en funcionamiento, la psicóloga asegura que su herramienta digital suele conseguir más información en menos tiempo en comparación con el seguimiento habitual que los psicólogos emplean con las víctimas de algún delito.