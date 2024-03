Mujer polaca detalla por qué hay tantas mujeres europeas en México: “Viven libres”

La mujer polaca habló sobre la llegada de europeos a México

Durante los últimos años, México ha experimentado una notable tendencia migratoria que incluye un creciente número de europeos que eligen este país, no sólo como un destino turístico, sino también como su nuevo hogar. Atraídos por las oportunidades laborales, económicas y la calidad de vida que nuestro país les ofrece, es así como han venido a formar parte de la diversidad cultural y demográfica del país, además de la cotidianeidad.

Las oportunidades laborales y de crecimiento en ingresos que encuentran aquí en México, país donde una española aseguró que los extranjeros sí tienen privilegios, ha sido un imán para profesionales y emprendedores europeos.

Además, el sector turístico mexicano, reconocido mundialmente por sus destinos de belleza natural, rica historia y una gran oferta cultural, ha experimentado un crecimiento constante, ofreciendo oportunidades de inversión y empleo. No es inusual encontrar a europeos caminando y disfrutando de los hoteles, restaurantes y empresas de servicios turísticos, contribuyendo así a los negocios locales y al enriquecimiento de la industria turística.

Uno de los destinos preferidos para los extranjeros son las playas mexicanas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la calidad de vida en México, con su clima favorable, costos relativamente bajos de vida comparados con muchos países europeos y la calidez de su gente, ha sido otro factor clave en este fenómeno migratorio. Estos aspectos, junto con la rica oferta cultural y gastronómica, hacen de México un lugar atractivo para vivir hacia los extranjeros.

Sin embargo, ninguno de los puntos mencionados anteriormente forman parte de los motivos por los que, según una mujer polaca que vive en México, los europeos toman la decisión de venir a nuestro país.

Ella descartó de forma inmediata lo que muchos mexicanos creen: que para ellos se trata de un destino “barato” gracias a su poder de adquisición económica, pero para la joven no es así y las verdaderas causas están un poco alejadas de lo que se tenía como “real”.

La joven europea aseguró que no vienen a nuestro país porque "sea barato" Crédito: TikTok: dominikaenmexico

“Los europeos no vienen a México porque sea barato... no hablo de los turistas sino de los que quieren vivir aquí, uno tienen pareja, se enamoran de un o de una mexicana... dos, quieren más libertad, algunos ven el continente europeo como un tipo de dictadura... el Estado no te controla tanto”, declaró la joven polaca.

Finalmente la tercera razón por la que los europeos migran a México es para pasar su vejez en nuestro país, pues en un territorio más cálido, con climas menos extremos como el frío que se vive en algunos sitios del llamado “viejo continente”.

La joven extranjera concluyó diciendo que seguramente existían más razones, pero sobre todo particulares que dependen de cada individuo que decide llegar a territorio nacional, por lo que sería difícil generalizarlos.

La joven europea reveló lo "difícil" del choque cultural entre europeos y mexicanos. Crédito: TikTok: dominikaenmexico

Retos culturales y sociales de la migración europea en México

Las comunidades de migrantes europeos, que se han formado en diferentes partes de México, desde las grandes ciudades hasta los pueblos costeros, son testimonio de la integración y aceptación mutua entre los migrantes y la sociedad mexicana. Estas comunidades no solo fomentan un ambiente multicultural, sino que también promueven el intercambio cultural a través de eventos, negocios y proyectos conjuntos con la población local.

Cabe destacar que este movimiento no ha estado exento de desafíos, como la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno legal y cultural y, en algunos casos, superar las barreras del idioma. Sin embargo, la experiencia generalmente positiva de estos migrantes refleja la capacidad de México para acoger y fusionar diferentes culturas en su tejido social.

Aunque en ocasiones existe el llamado choque cultural que enfrenta ideologías, tradiciones y creencias en las que no siempre se está de acuerdo, el más claro y reciente ejemplo, el intento de cancelación de la banda sinaloense en las playas de Mazatlán a consecuencia de las quejas de extranjeros.